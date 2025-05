バーガーキングの大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから「わたくしのビスコフサンデー」が期間限定で登場!

ベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」を使用した人気のデザートが、さらに進化して復活します☆

バーガーキング「わたくしのビスコフサンデー」2025

価格:300円(税込)

発売日:2025年5月2日(金)〜

取扱店舗:バーガーキング

※一部店舗では取り扱いがありません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※東京競馬場店・栂池雪の広場店・京都競馬場店では販売されません

バーガーキングの「わたくしの」デザートシリーズから、「わたくしのビスコフサンデー」が期間限定復活!

2024年に好評を博した、程よいカラメル風味とほのかなシナモンの香りが特長のベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」を使用したサンデーです。

“大人も楽しめるおいしさ”がテーマの、「わたくしの」デザートシリーズ。

今回の「わたくしのビスコフサンデー」は、アイスコーヒーでさらにビターなおいしさを楽しめる、ちょっと贅沢な大人のデザートに進化しました☆

「わたくしのビスコフサンデー」は、まろやかなソフトクリームにアイスコーヒーを絡め、コーヒーとの相性を追求して開発し、程よいカラメル風味の甘さとほのかにシナモンが香るビスケット「ロータス ビスコフ」を組み合わせています。

「ロータス ビスコフ」のサクサクとした食感とアイスコーヒーのビターなおいしさが相性抜群で、大人も満足できる、ちょっと贅沢なデザート。

ほっと一息つきたい時や、自分の時間をゆっくりと過ごしたい時にはもちろん、お好みの本格バーガーセットのデザートとしてもおすすめです☆

ベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」について

お菓子の国ベルギーに本社があるロータス社の代表的なビスケット「ロータス ビスコフ」

程よいカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモン風味の独特な味わいが特長です。

コーヒーによく合うビスケットとして、Biscoff (ビスコフ。Biscuits for Coffeeの略)の愛称で親しまれ、家庭・オフィス・カフェ・ホテル・レストラン・飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。

輸入ビスケットアイテムのうち、トップレベルの売れ行きのビスケットです。

ビターなおいしさがたまらない、大人のためのサンデー!

バーガーキング「わたくしのビスコフサンデー」は、2025年5月2日(金)より期間限定で登場します。

