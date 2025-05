【第43話】 5月1日公開

講談社は、「1日外出録ハンチョウ」の第20巻が5月7日に発売されることと、シリーズが500万部を取ったことを記念して、コミックDAYSの「1日外出録ハンチョウ」を5月中毎日1話ずつを日替わりで無料公開する。

本日5月1日は、人気投票第1位の第43話「指名」を無料で読むことができる。「指名」では、各班長が特別に認められている物販で人気のブルボンのお菓子を選ぶ熾烈なブルボンドラフト会議が開催される。

