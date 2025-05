ぬいぐるみや便利雑貨、人気作品のキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「らんま1/2」グッズを紹介します☆

セガプライズ TVアニメ「らんま1/2」グッズ

登場時期:2025年4月24日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

高橋留美子先生による、ドタバタ格闘ラブコメディの名作「らんま1/2」

2024年10月には完全新作アニメが放送・配信され、TVアニメ第2期にも期待が高まっています。

そんな、TVアニメ「らんま1/2」グッズがセガプライズに登場。

2025年4月は、デフォルメデザインが愛らしいミニフィギュアのほか、集めたくなる缶バッジやアクリルキーチェーンが展開されます☆

TVアニメ「らんま1/2」 おひるねこ ミニフィギュア

サイズ:全長約5×5cm

種類:全3種(早乙女乱馬、天道あかね、響良牙)

TVアニメ「らんま1/2」のキャラクターが、お昼寝しているネコのようなミニフィギュア”おひるねこ”に登場。

かわいいらしいデザインと、キャラクターごとに異なる表情もポイントです☆

しっぽの向きにも個性が出ています!

TVアニメ「らんま1/2」 ハート型缶バッジ

サイズ:全長約5.7×0.5×5.4cm

種類:全8種(乱馬&らんま、らんま&あかね、乱馬&あかね、らんま&あかね&シャンプー、乱馬&良牙&ムース、乱馬&良牙、乱馬&シャンプー、あかね&Pちゃん)

ハート型デザインが愛らしい缶バッジは、全8種類を展開。

ツーショットやスリーショットのデザインを使用した、集めたくなるプライズです☆

TVアニメ「らんま1/2」 スタンド付アクリルキーチェーン

サイズ:全長約5×1×8cm

種類:全8種(乱馬&らんま、らんま&あかね、乱馬&あかね、らんま&あかね&シャンプー、乱馬&良牙&ムース、乱馬&良牙、乱馬&シャンプー、あかね&Pちゃん)

アクリルスタンドとして飾ることもできる、スタンド付アクリルキーチェーン。

ミュージックプレーヤー風のデザインで、持ち物に取り付けてもよし、好きな場所に飾ってもよしなグッズです!

ドタバタ格闘ラブコメディの名作「らんま1/2」グッズがセガプライズに登場。

TVアニメ「らんま1/2」グッズは、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

