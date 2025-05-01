¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬³ð¤ï¤ÌÎø¿´¤ò¸ì¤ë¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤ËÄ©¤àËÌÂ¼¾¢³¤¤Î·ë²Ì¤Ï¡È¥Á¥ë¡É
¡¡´äÃË¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤È¤Î±ïÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¶»¤ÎÆâ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏµþÅÔ¤Î¼õ¸³¤ËÄ©¤à¤â¡¢¡Ö¥Á¥ë¡×¤ÎÊóÅÅ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè24ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Îø¤ÈÌ´¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè25ÏÃ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤ËÆåÅá¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ë
¡¡´äÃË¤Î±ïÃÌ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿Íö»Ò¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¼«Ëý¤Î²÷Â¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Íö»Ò¤È´äÃË¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÊÃãÅ¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Íö»Ò¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î¤ªÊÖ»ö¤Ç¤¹¤±¤ó¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¤½¤Î»þ¡¢¤Î¤Ö¤¬·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤ÆµÊÃãÅ¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸½ÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¤·¤¿¤éÂ¾¿Í¤Î·ëº§ÏÃ¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤ÏÌµ¿è¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´äÃË¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡Ö¤³¤Î·ëº§¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Î¤Ö¤ÏÂ©¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖÍö»Ò¤Ï¤¦¤Á¤Î²È¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤·¤æ¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¤¤³¤à¤¬¤Ç¡ª¡×¡£¤½¤ÎÀ¼¤ÏÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°¥¤·¤ß¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£·è°Õ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿Íö»Ò¡£¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Íö»Ò¤ÎÉ½¾ð¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¾¯¤·¤Ð¤«¤êÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Û¤É¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Íö»Ò¤¬¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áè¤Ç¥º¥ë¤ò¤·¤¿´äÃË¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°¸ý¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¸À¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¤Ë¤¤¤ë´äÃË¡£3¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´äÃË¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶»¤¬ÄË¤¤¡£
¡¡¶¯°ú¤ËÍö»Ò¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¡£¤½¤³¤ÇÍö»Ò¤Ï¤Ê¤¼´äÃË¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£Íö»Ò¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤¬Æ±¤¸¤À¤È¡£Íö»Ò¤¬Îø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸¶¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤À¡£¸¶¹ë¤ÎÍö»Ò¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íö»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹¥°Õ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Íö»Ò¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é»þ¤¬Î®¤ì¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯8·î¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤ËÍ¯¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤È¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤ÏÆåÅá¤ÎÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Î¤Ö¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¦¤µ»Ò¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ12Ç¯3·î¡£¤¤¤è¤¤¤è¿ó¤Î¼õ¸³¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìø°æ²È¡¢ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏµþÅÔ¤Î¹©·Ý³Ø¹»¤ò¼õ¸³¡£¼«Âð¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÊóÅÅ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤À¡£³ÆÂç³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ç³Ê¤ÎÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ë¤Î°ì¸À¤À¤±¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤µ¤ß¤·¤¤¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþ¹âÅù·Ý½Ñ³Ø¹»¡£¤½¤³¤ÏÂçÀª¤Î³ØÀ¸¤¬¼õ¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«20¿Í¤È¤«¤Ê¤ê¶¹¤Ìç¤À¡£¤Î¤Ö¤ÈÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤âÄ®¤Î¾®¤µ¤Ê¿À¼Ò¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¿ó¤Î¹ç³Ê¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºù¤Ïºé¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºù»¶¤ë¤«¡£
¡¡Íö»Ò¤ÎÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤È¿ó¤Î¼õ¸³¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÀÅ¤«¤ËÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ê¤¤¤ò¶»¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê¤ÎÊó¤»¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë½Õ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë