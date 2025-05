引用----第22回「坊っちゃん文学賞」では4000字以内のショートショートを募集!大賞賞金は50万円(1名)、佳作賞金10万円(5名)、新設の小学生特別賞には図書カード1万円分(1名)贈呈。大賞作品は雑誌「ダ・ヴィンチ」に掲載されます!(作品募集期間:2025年5月1日〜9月30日)----近代俳句の祖・正岡子規を生み、夏目漱石の小説『坊っちやん』に描かれたことばと文学のまち・松山市が主催する「坊っちゃん文学賞」は、瀬尾まいこや中脇初枝など、これまで多くの人気作家・作品を生み出してきました。

第16回からショートショートの文学賞としてリニューアルされてからも注目を集め続け、昨年は全国47都道府県に加え海外からも作品が寄せられ、8000作品を超える応募が集まるなど、大きな盛り上がりをみせています。短い文字数だけに書く楽しさを感じてもらいやすく、世代を問わずチャレンジできるのがショートショートの魅力。毎年たくさんの方々が、本賞をきっかけに「初めての執筆」に挑戦しています。ぜひみなさんも、「坊っちゃん文学賞」を入口に、文学の世界に入ってみませんか?(募集要項は本記事の下部をご参照ください)■幅広い分野からショートショートの魅力を最大限に引き出す審査員審査員長:田丸雅智(たまる まさとも)1987年、愛媛県松山市生まれ。東京大学工学部卒、同大学院工学系研究科修了。現代ショートショートの旗手として執筆活動に加え、坊っちゃん文学賞などにおいて審査員長を務める。また、2013年から全国各地で創作講座を開催するなど幅広く活動している。ショートショートの書き方講座の内容は、2020年度から小学4年生の国語教科書(教育出版)に採用。2021年度からは中学1年生の国語教科書(教育出版)に小説作品が掲載。著書に『海色の壜』『おとぎカンパニー』など多数。メディア出演に「情熱大陸」「SWITCHインタビュー達人達」など多数。審査員:大原さやか(おおはら さやか)声優、ナレーター。アニメ出演作として「FAIRYTAIL」(エルザ・スカーレット)、「xxxHOLiC」(壱原侑子)、「美少女戦士 セーラームーン」(海王みちる・セーラーネプチューン)、「Fate/zero」(アイリスフィール)、「ARIA」シリーズ(アリシア・フローレンス)、「カレイドスター」(レイラ・ハミルトン)、「夏雪ランデブー」(島尾六花)等多数。第7回声優アワード助演女優賞 受賞。au(携帯電話)留守番電話サービス音声や、京王線・京急線など関東圏5 割以上の私鉄ホームアナウンスを20 年以上担当。自身のライフワークである朗読番組「月の音色〜radio for your pleasure tomorrow〜」はインターネットラジオステーション音泉にて好評配信中。最近では海外でのご縁も多く、海外イベント日本声優ゲスト出演や、日本×台湾制作コラボによる人形演劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」にて長きに渡るシリーズで刑亥役を演じきった審査員:山戸結希(やまと ゆうき)映画監督。2014年、日本映画プロフェッショナル大賞新人監督賞を受賞。2016年、映画『溺れるナイフ』が60万人以上を動員し、20代女性の監督作品において前例のない興行記録となる。2019年、TAMA映画賞最優秀新進監督賞を受賞。2021年、ドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』にて、初のテレビドラマのシリーズ構成、監督を務める。RADWIMPS、乃木坂46、Aimer、back numberら多数アーティストのミュージックビデオの映像監督を務め、大手企業の広告映像も手掛ける。最新作は、NHKドラマ『藤子・F・不二雄 SF短編ドラマ』『燕は戻ってこない』などの演出を務める。■SNSなどで全国に坊っちゃん文学賞をPRするアンバサダーは白濱亜嵐!白濱亜嵐(しらはま あらん)1993年8月4日生まれ、愛媛県松山市出身。2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE パフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。GENERATIONSのリーダーも務め、 EXILE/PKCZRと兼任しながら活動している。2023年2月にはフィリピン観光大使に就任。また、俳優としての主な出演作にはドラマ「シュガーレス」、「GTO」、「小説王」、「M愛すべき人がいて」、映画「ひるなかの流星」、「コンフィデンスマンJP プリンセス編」、「10万分の1」などにも出演。さらにDJ(楽曲制作)としても活動し、マルチに活動の場を拡げている。■新設!小学生特別賞も登場第22回目の今回、コンテスト初となる小学生特別賞が新設されました。受賞者(1名)には図書館1万円分をお送りします。■第22回坊っちゃん文学賞 募集要項募集作品・4,000字以内のショートショートを募集します。・テーマは問いません。あなたの想像力を作品に生かしてください。・日本語で書かれ、未発表で筆者自身のオリジナルな作品に限ります。応募資格・年齢、職業、国籍、プロ・アマは問いません。応募方法・募集締切・インターネットでの応募の場合:令和7年5月1日(木)8時30分から9月30日(火)23時59分までに、公式サイトの応募フォーム(https://bocchan-shortshort-matsuyama.jp)から、応募してください。・郵送での応募の場合:令和7年5月1日(木)から9月30日(火)(必着)までに、作品タイトル、著者名(公開可能な名前)、本名、生年月日、職業、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス(あれば)、賞を知った経緯、過去の坊っちゃん文学賞応募の有無を書いて、〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12-8-2F 株式会社パシフィックボイス「第22回坊っちゃん文学賞」係へ。応募原稿の体裁、書式、縦書き、横書きは自由です。審査員審査員:田丸雅智、大原さやか、山戸結希アンバサダー:白濱亜嵐大賞(1名):賞金50万円佳作(5名):賞金10万円小学生特別賞(1名):図書カード1万円分発表・表彰式・結果発表と表彰式は令和8年1月末から2月頃を予定しています。・最終審査を通過した作品の作者へは直接通知します。・受賞者は表彰式にご出席ください(旅費は松山市が負担します)。報道機関からの写真撮影やインタビューへのご協力をお願いします。・大賞作品は雑誌『ダ・ヴィンチ』に掲載します。注意事項・1人で何作品でも応募できます。・学校・クラス単位での応募も可能です。・応募作品の差し替え、修正は受け付けません。・応募作品は返却しません。・大賞、佳作、小学生特別賞受賞作品の著作権は松山市に帰属します。・選考に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。・これまでにWEB上へ掲載したことがある作品は未発表とはみなしません。・作品に個人情報や実在の企業名等を使用することや、他の文学賞などへの二重投稿はご遠慮ください。・小学生特別賞は平成25年(2013年)4月2日から平成31年(2019年)4月1日生まれの方が対象です。[HEAD]これまでの「坊っちゃん文学賞」[/HEAD]