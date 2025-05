【Razer Pro Click V2 Vertical】 価格:20,480円

Razerは、エルゴノミックワイヤレスマウス「Razer Pro Click V2 Vertical」を販売している。価格は20,480円。

本製品は、同社初の縦型ゲーミングマウス。握手する時のような自然な手の配置を目指し、71.7度の角度をつけ快適な握り心地を実現している。メカニカルスイッチのボタンを6個搭載するほか、センサーには「Razer Focus Pro 30K オプティカルセンサー」を採用し、仕事用とゲーム用のDPI設定をワンクリックで切り替えられる。

またベース部分には「Razer Chroma RGB」対応の18ゾーンライティングを搭載するほか、最大5台のマルチデバイス接続、ワンクリックでテキストの要約やメールの下書き作成が可能な「AIプロンプトマスター」に対応。現在、Razer公式サイトにて販売されている。

Copyright (C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.