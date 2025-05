【PS5「アーケードアーカイブス2 リッジレーサー」】 6月5日 配信予定 価格:未定 【PS4「アーケードアーカイブス リッジレーサー」】 6月5日 配信予定 価格:未定

ハムスターは、プレイステーション 5版「アーケードアーカイブス2 リッジレーサー」を6月5日に配信する。価格は未定。本作はNintendo Switch 2においても同日配信されることが発表されている。

また同日、プレイステーション 4対応の「アーケードアーカイブス リッジレーサー」も配信される。価格は未定。

「リッジレーサー」は1993年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発表されたレースゲーム。3次元CGシステム「システム22」を使ったバーチャルリアリティの真髄を味わえる。

本作では初級、中級、上級の3つの難易度、ライバルカーとの一騎打ちでひたすらタイムの短縮を目指すT.T.(TIME TRIAL)など、4つのモードを選択することができる。またHシフターやクラッチに対応したDX版も収録されている。

(C)RIDGE RACER & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.