ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「すみっコぐらし」デザインの「2WAY浴衣セット」を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」2WAY浴衣セット

価格:各5,990円(税込)

カラー:全2種(とかげ、しろくま)

サイズ:90〜100、110〜120、130〜140

仕様:

【トップス】前:全開ひも結び、内側ひも結び

【ワンピース】2WAYタイプ、肩ひも調節可・取り外し可、胸元ゴムシャーリング

付属品:帯

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

浴衣として夏祭りに、ワンピースとしてリゾートにぴったりな「すみっコぐらし」の浴衣がベルメゾンから登場!

夏中大活躍してくれる2WAYタイプの浴衣セット2種がラインナップされています。

しろくま

上下が分かれたセパレートタイプなので、着せやすい浴衣です。

着崩れても直しやすいので外出先でも安心!

涼やかさを演出してくれる、透け感のあるオーガンジー素材の帯がセットになっています。

ワンピースにもなる2WAY仕様で普段使いや旅行先などにも活躍!

肩ひもは、サイズ調整がしやすいように長さを変えられるほか、取り外しも可能です。

「すみっコぐらし」の人気のキャラクター「しろくま」がキュートなデザインです☆

3サイズ展開なので、お子様にぴったりのサイズを選べます。

姉妹でおそろいや色違いで揃えても素敵です☆

とかげ

「とかげ」デザインは爽やかなブルーの花柄に、きれいに映えるオレンジの帯がセットになっています。

水彩画タッチのアートがやさしい雰囲気の浴衣です。

浴衣は綿100%素材なので、肌あたり快適。

帯は100%ポリエステルのオーガンジー素材で、取り扱いやすくて華やかです!

浴衣のトップスは、全開ひも結び、内側ひも結びになっているので、着崩れにくく安心です。

夏まつりや花火大会などの夏のイベントにぴったりの、着せやすいセパレート浴衣!

「すみっコぐらし」2WAY浴衣セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

※浴衣として着用の際はワンピースの肩ひもを取り外してスカートにして着用してください

