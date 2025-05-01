»°ÃÓ¿ò»Ë¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È¡§¥Èー¥¥çー¡Ù¼ç±é¤Ï¾®·ª½Ü ¨¡ ¥Á¥ãー¥êーXCX¼ç±é¤ÎÊÌ´ë²è¤âÂÔµ¡Ãæ
ÆüËÜ¤Îµ´ºÍ´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿·ºî±Ç²è¤Î´ë²è¤¬2ËÜ¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÆüÊÆ¹çºî±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È¡§¥Èー¥¥çー¡Ê¸¶Âê¡§Bad Lieutenant: Tokyo¡Ë¡Ù¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾®·ª½Ü¡¢¡Ö¥Ñ¥à¡õ¥È¥ßー¡×¡Ê2022¡Ë¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥ê¥êー¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢WWE¥ì¥¹¥éー¤Î¥ê¥ô¡¦¥âー¥¬¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢1992Ç¯¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È/·º»ö¤È¥É¥é¥Ã¥°¤È¥¥ê¥¹¥È¡Ù¤È2009Ç¯¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ù¤ËÂ³¤¯¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÂè3ºî¡£¾®·ª±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£¤Î±ø¿¦·Ù´±¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÌ¼¡Ê¥âー¥¬¥ó¡Ë¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëFBIÁÜºº´±¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¡Ë¤ÎÍèÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊ£»¨¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¦¤´¤á¤¯°Å»¦¼Ô¤¬Èà¤é¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢³¤³°¤ÇºÇ¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤»°ÃÓºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2000¡Ë¤ä¡Ø½½»°¿Í¤Î»ÉµÒ¡Ù¡Ê2010¡Ë¤ò¼¹É®¤·¤¿Å·´êÂç²ð¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ÙÁ°2ºî¤òÀ½ºî¤·¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¡¦R¡¦¥×¥ì¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¡¦¥×¥ì¥¹¥Þ¥ó¡¢²áµî¤Î»°ÃÓºîÉÊ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥Èー¥Þ¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÌÅçÄ¾ÌÀ¡¢»°ÃÓºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ëOLM¤ÎºäÈþº´»Ò¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
À½ºîÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤·¡¢»Å³Ý¤±¤Ê¤·¤Î¹ëÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥×¥ì¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥É¡¦¥ëー¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ù¤ËÂçÃÀ¤«¤Ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¾¢¥¢¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥§¥éー¥é¤È¥ô¥§¥ë¥Êー¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥©ー¥¯¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è²½¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÊÆÇÛµë¤Ï¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ëNEON¤¬Ì³¤á¡¢³¤³°ÇÛµë¤ÎÈÎÇä¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿·ºî±Ç²è¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥ó¥¬ー¤Î¥Á¥ãー¥êーXCX¤¬¼ç±é¡¦À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¡£¥×¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥óÀ½ºî¡õ¥¾ー¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤Ç´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡ØHow to Save a Marriage¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¼¹É®¤¹¤ë¥í¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
Source: ,