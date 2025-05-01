¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¡Ø¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹2¡Ù¤Ë¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤·èÄê
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¼ç±é¡Ø¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¡¿¸ÉÆÈ¤Î³¹¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡ØRoad House 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡¢¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥³ー¥É¥Íー¥à U.N.C.L.E.¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¦¥§¥¤¥¸¼ç±é¤Ë¤è¤ë1989Ç¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¡¿¸ÉÆÈ¤Î³¹¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ø¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¡¿¸ÉÆÈ¤Î³¹¡Ù¤Ï¡¢¸µUFC¤Î¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¼ò¾ì¤ÇÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥À¥ë¥È¥ó¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡Ë¤¬¡¢³Ú±à¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹¤ËÁã¿©¤¦µð°¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤À¡£2024Ç¯3·î21Æü¤è¤êAmazon ¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢µÏ¿Åª¤Ê»ëÄ°¿ô¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¤ÎÀ½ºî¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ø¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¡¦¥³¥Ã¥×: ¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Õ¥©ー¥êー¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ë¤ÆµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Óー¥ë¤¬¥Ú¥ó¤ò¼¹¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¼«¤é¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒNine Stories Productions¤òÎ¨¤¤¤ÆÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
Á°ºî¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥À¥°¡¦¥êー¥Þ¥ó¤«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Áー¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ô¥§¥Ê¥ó¥È¡¿ÌóÂ«¤Îµß½Ð¡Ù¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤é¤â¤¹¤ë¡ØIn the Grey¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¤Ï°ÊÁ°¡¢¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ç¤â¡Ö¥¬¥¤¤È¤Î»Å»ö¤Ê¤é²¿¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌÜ²¼¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¾å±ÇÃæ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¢±éµ»¤Ë¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
1ºîÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥êー¥Þ¥ó¤Ï¡¢Åö½é·à¾ì¸ø³«¤ÎÍ½Äê¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºAmazon¤¬µÞî±ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¸øÁ³¤ÈÉé¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢Amazon¤è¤êÇÛ¿®¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔÉþ¤ò¤Æ¤¤¤¿¡£
Source:,,,,