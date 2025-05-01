¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡ª¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡ª¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¹©Æ£¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò·È¤¨¡¢¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤º¤«¡Ë
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È87Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡ØMUGO¡¦¤ó¡Ä¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÍò¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤éÕ»Ìô¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kudo_shizuka¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡ª¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¹©Æ£¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò·È¤¨¡¢¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È87Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡ØMUGO¡¦¤ó¡Ä¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÍò¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤éÕ»Ìô¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kudo_shizuka¡Ë