ÃæÅçÍµæÆ¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×6·î¹æÉ½»æ¤Ë¡ª¡¡¤¢¤Î¤¬Áý´©ÈÇ¡¢´ßÊÕÏªÈ¼¤¬ÆÃÊÌÈÇ¤ò¾þ¤ë½é¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÉ½»æÅ¸³«
¡¡Hey¡ª Say¡ª JUMP¡¦ÃæÅçÍµæÆ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¡¢5·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡Ê¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ë¡×6·î¹æÁý´©¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£6·î¹æÉ½»æ¤Ï½é¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£Áý´©ÈÇ¤Ï¤¢¤Î¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡¡¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×6·î¹æÁý´©ÈÇÉ½»æ
¡¡¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×6·î¹æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¿Áý´©ÈÇ¡¿ÆÃÊÌÈÇ¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÃæÅçÍµæÆ¤ÈÆ»»Þ½ÙÍ¤¡£¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ë2¿Í¶¦±é¤Ç¤ÎÉ½»æ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áý´©ÈÇ¤Ï¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¡¢¤¢¤Î¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬É½»æ¤ÎÁý´©ÈÇ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÀ½¤¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¡¢¤½¤·¤Æ´ßÊÕÏªÈ¼¤¬É½»æ¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÈÀÞ¤ê¹þ¤ß¡É´ßÊÕÏªÈ¼¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤¯¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÃæÅç¤ÈÆ»»Þ¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êÆ»»Þ¤¬¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÍµæÆ¤¯¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´õË¾¤·¡¢¤½¤ì¤ËÃæÅç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡¤¼¤Ò¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡È¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÅçÍµæÆ¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¡É¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ÎËÜ»ï¶¦±é¤¬³ð¤Ã¤¿¡£
¡¡12¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃ½¸Æâ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¸Ä¡¹¤Ë»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Î°ã¤¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¤¯°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢ÃæÅç¤ÈÆ»»Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃå¤³¤Ê¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£2¿Í¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãå¤ë¿Í¡¦Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉþ¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡É¤ò¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÅª²ò¼á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿°áÁõ¤ä¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÉ½¾ð¤ò¿É¸ý¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿2¿Í¤Ê¤É¡¢¡È¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º´¶¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¼î¶Ì¤Î¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë´Ñ¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î°¦¡¢²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÅÀ¡¢ÃæÅç¤¬Æ»»Þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ê¤É¡¢Ä¶½¼¼Â¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Æ»»Þ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»ïÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÍµæÆ¤¯¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Æ¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ó¤äÂÎ¤Î³ÑÅÙ¡¢»ëÀþ¡¢»ØÀè¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤¬´°àú¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±»þ¤ËÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡¡ÍµæÆ¤¯¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Þ¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¡£º£Æü¤â²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ±óÎ¸¤»¤º¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡¢¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Éþ¤ò¤¤¤«¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÅç¤Ë¡¢¶ô¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤Ï¤¤!!!¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Æ»»Þ¡£¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢µ¤¹ç¤¤¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2017Ç¯8·î¹æ¤è¤ê1¹æ¤â·ç¤«¤µ¤ºËè·î¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤ËÅÐ¾ì¤·Â³¤±¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¡£»£±Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤È¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¸ü¤¤¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥¦¥§¥Ö¤Ç¼«¿È¤Î»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈ¯É½¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡ÖGAROU¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿´¶À¤âÏÃÂê¤Ë¡£12·î¹æ¡Ê11·î8ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÇÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î6Æü¤Ë¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»»Þ¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¿ôÅÙ¤Î¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Î»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Àµ¼°¤Ë2023Ç¯1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê4Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âËÜ»ï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥á¥ó¥º¡£¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£K¡¾POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤ÇÃæÅç¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë°ÊÍè¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×6·î¹æ¤ÎÁý´©¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬¥½¥í¤Ç¤ÏËÜ»ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢¤¢¤Î¡£Æ±¹æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆÃ½¸¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î¡£¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È°Û¤Ê¤ë¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤À¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¤¢¤Î¡É¤¬»ïÌÌ¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËºÌ¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ6·î4Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBONE BORN BOMB¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÈëÏÃ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤¢¤Î¡É¤ÎËÜ²»¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áý´©¤Î¤ß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¼Ì¿¿¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÄÉ²Ã¥Ú¡¼¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áý´©¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¤¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£»£±Æ¸å¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢É½»æ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éþ¤â¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¶¯¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¤½¤·¤ÆÉÕÏ¿¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¢¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤ÈÁý´©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡¢5·î23Æü¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¡£±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉñÂæ¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡£ÁêËÀ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦Àôµþ¹á¤È¥«¥Ê¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡ÊÂç¿åÏ©¡Ë¤ò¥´¥ó¥É¥é¤Ç¼þÍ·Ãæ¤Î¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥È»Ñ¤ÎÏªÈ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ´ßÊÕÏªÈ¼¤ÈÀôµþ¹á¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡õÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â¡£¡Ö¤â¤Ï¤äÏªÈ¼¤È¼«Ê¬¤Ï°ì¿´Æ±ÂÎ¡×¤È¤Þ¤Ç¤ËÇ®¤¯¸ì¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¤Î¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤´ßÊÕÏªÈ¼É¾¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£ÆÃÊÌÈÇ¤Î¤ß¡¢¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¡ÈÀÞ¤ê¹þ¤ß¡É¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡ÖThe Perfect Two ºÇ¹â¤Î2¿Í¤«¡©¡¡ºÇ¶¯¤Î2Âò¤«¡©¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ä¡¼¥º¥¬¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÀµ²ò¥à¡¼¥Ö¡£¡ØºÇ¶¯¤Î2Âò¡Ù¡×¤ò´ë²è¡£¤¢¤¨¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁªÂò»è¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê2Âò¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹õ¤ÎÌ¾ÉÊ¿Þ´Õ2025¡×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¹õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¡ÈCOOL¤Ê¹õ¡É¡ÈSOFT¤Ê¹õ¡É¤ÎÆóÂò¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¡¢º£Çã¤¦¤Ù¤Ì¾ºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Èæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¹õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×6·î¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê5·î9ÆüÈ¯Çä¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï870±ß¡¢Áý´©ÈÇ¤Ï960±ß¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï920±ß¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡¡¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×6·î¹æÁý´©ÈÇÉ½»æ
¡¡¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×6·î¹æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¿Áý´©ÈÇ¡¿ÆÃÊÌÈÇ¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÃæÅçÍµæÆ¤ÈÆ»»Þ½ÙÍ¤¡£¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ë2¿Í¶¦±é¤Ç¤ÎÉ½»æ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áý´©ÈÇ¤Ï¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¡¢¤¢¤Î¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬É½»æ¤ÎÁý´©ÈÇ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÀ½¤¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¡¢¤½¤·¤Æ´ßÊÕÏªÈ¼¤¬É½»æ¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÈÀÞ¤ê¹þ¤ß¡É´ßÊÕÏªÈ¼¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤¯¡£
¡¡12¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃ½¸Æâ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¸Ä¡¹¤Ë»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Î°ã¤¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¤¯°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢ÃæÅç¤ÈÆ»»Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃå¤³¤Ê¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£2¿Í¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãå¤ë¿Í¡¦Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉþ¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡É¤ò¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÅª²ò¼á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿°áÁõ¤ä¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÉ½¾ð¤ò¿É¸ý¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿2¿Í¤Ê¤É¡¢¡È¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º´¶¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¼î¶Ì¤Î¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë´Ñ¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î°¦¡¢²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÅÀ¡¢ÃæÅç¤¬Æ»»Þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ê¤É¡¢Ä¶½¼¼Â¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Æ»»Þ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»ïÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÍµæÆ¤¯¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Æ¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ó¤äÂÎ¤Î³ÑÅÙ¡¢»ëÀþ¡¢»ØÀè¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤¬´°àú¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±»þ¤ËÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡¡ÍµæÆ¤¯¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Þ¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¡£º£Æü¤â²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ±óÎ¸¤»¤º¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡¢¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Éþ¤ò¤¤¤«¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÅç¤Ë¡¢¶ô¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤Ï¤¤!!!¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Æ»»Þ¡£¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢µ¤¹ç¤¤¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2017Ç¯8·î¹æ¤è¤ê1¹æ¤â·ç¤«¤µ¤ºËè·î¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤ËÅÐ¾ì¤·Â³¤±¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¡£»£±Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤È¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¸ü¤¤¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥¦¥§¥Ö¤Ç¼«¿È¤Î»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈ¯É½¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡ÖGAROU¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿´¶À¤âÏÃÂê¤Ë¡£12·î¹æ¡Ê11·î8ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÇÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î6Æü¤Ë¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»»Þ¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¿ôÅÙ¤Î¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Î»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Àµ¼°¤Ë2023Ç¯1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê4Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âËÜ»ï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥á¥ó¥º¡£¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£K¡¾POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤ÇÃæÅç¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë°ÊÍè¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×6·î¹æ¤ÎÁý´©¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬¥½¥í¤Ç¤ÏËÜ»ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢¤¢¤Î¡£Æ±¹æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆÃ½¸¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î¡£¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È°Û¤Ê¤ë¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤À¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¤¢¤Î¡É¤¬»ïÌÌ¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËºÌ¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ6·î4Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBONE BORN BOMB¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÈëÏÃ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤¢¤Î¡É¤ÎËÜ²»¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áý´©¤Î¤ß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¼Ì¿¿¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÄÉ²Ã¥Ú¡¼¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áý´©¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¤¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£»£±Æ¸å¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢É½»æ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éþ¤â¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¶¯¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¤½¤·¤ÆÉÕÏ¿¤ÎÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¢¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤ÈÁý´©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡¢5·î23Æü¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¡£±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉñÂæ¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡£ÁêËÀ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦Àôµþ¹á¤È¥«¥Ê¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡ÊÂç¿åÏ©¡Ë¤ò¥´¥ó¥É¥é¤Ç¼þÍ·Ãæ¤Î¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥È»Ñ¤ÎÏªÈ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ´ßÊÕÏªÈ¼¤ÈÀôµþ¹á¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡õÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â¡£¡Ö¤â¤Ï¤äÏªÈ¼¤È¼«Ê¬¤Ï°ì¿´Æ±ÂÎ¡×¤È¤Þ¤Ç¤ËÇ®¤¯¸ì¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¤Î¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤´ßÊÕÏªÈ¼É¾¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£ÆÃÊÌÈÇ¤Î¤ß¡¢¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¡ÈÀÞ¤ê¹þ¤ß¡É¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡ÖThe Perfect Two ºÇ¹â¤Î2¿Í¤«¡©¡¡ºÇ¶¯¤Î2Âò¤«¡©¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ä¡¼¥º¥¬¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÀµ²ò¥à¡¼¥Ö¡£¡ØºÇ¶¯¤Î2Âò¡Ù¡×¤ò´ë²è¡£¤¢¤¨¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁªÂò»è¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê2Âò¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹õ¤ÎÌ¾ÉÊ¿Þ´Õ2025¡×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¹õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¡ÈCOOL¤Ê¹õ¡É¡ÈSOFT¤Ê¹õ¡É¤ÎÆóÂò¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¡¢º£Çã¤¦¤Ù¤Ì¾ºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Èæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¹õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×6·î¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê5·î9ÆüÈ¯Çä¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï870±ß¡¢Áý´©ÈÇ¤Ï960±ß¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï920±ß¡£