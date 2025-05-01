水戸芸術館・ACMファミリーシアター『大どろぼうホッツェンプロッツ』出演者2名を募集中
水戸芸術館・ACMファミリーシアター『大どろぼうホッツェンプロッツ』出演者2名を募集中。
水戸芸術館ACM劇場で毎年秋に上演されているACMファミリーシアターの出演者募集が発表された。
今秋上演予定「大どろぼうホッツェンプロッツ」のキャスト2名を募集している。
演目
原作「大どろぼうホッツェンプロッツ」
原作「大どろぼうホッツェンプロッツ」
オトフリート・プロイスラー 作 中村浩三 訳／偕成社
おばあさんの大事なコーヒーミルを取り戻すため、少年カスパールとゼッペルが、
知恵と勇気で大どろぼうや魔法使いに立ち向かう、笑いとスリルがいっぱいの物語。
50年以上にわたり世界中で愛されてきたドイツの児童文学の名作を舞台化。
応募はサイト内のフォームから。
締め切りは、2025年 5月24日（土）18：00
本作は2025年11月19日（水）～11月30日（日）（全17ステージ）予定に茨城・水戸芸術館ACM劇場にて上演される。
募集詳細は公式サイトで。
https://www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4295.html
（文：水戸芸術館 監修：エントレ編集部）
募集情報
舞台『大どろぼうホッツェンプロッツ』
●公演名：ACMファミリーシアター/小学生のための演劇鑑賞会
『大どろぼうホッツェンプロッツ』
●公演日時：2025年11月19日（水）～11月30日（日）（全17ステージ）予定
●会場：水戸芸術館ＡＣＭ劇場（茨城県水戸市五軒町1-6-8）
●対象：小学生・ファミリー向け
●入場料金：大人3,000円 子ども1,500円【全席指定】
●主催：公益財団法人水戸市芸術振興財団
『大どろぼうホッツェンプロッツ』
●公演日時：2025年11月19日（水）～11月30日（日）（全17ステージ）予定
●会場：水戸芸術館ＡＣＭ劇場（茨城県水戸市五軒町1-6-8）
●対象：小学生・ファミリー向け
●入場料金：大人3,000円 子ども1,500円【全席指定】
●主催：公益財団法人水戸市芸術振興財団
2025年11月19日（水）～11月30日（日）／茨城・水戸芸術館ACM劇場
公式サイト
https://www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4295.html