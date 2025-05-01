¥Û¥ê¥×¥í¡ß¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÃËÀ¥Üー¥«¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»ÏÆ°¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡ÜWHAX¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤¬¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢ÃËÀ¥Üー¥«¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØÂè47²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ÖHoripro Vocal Scout Caravan¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§½¸±Ñ¼Ò¡ß¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¿¼¡¸µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈArcanamusica¡¢½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡Ë
¡¡¡Ø¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ï1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢ÂÎ©Íü²Ö¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òÈ¯·¡¡£Âè47²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½é¤Î¡ÈÃËÀ¥Üー¥«¥ë¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ø¤µ¤¢¡¢¤¼¤ó¤Ö¡¢À¼¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¡£¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÉÆÈ¤â¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î¸ÝÆ°¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÈÀ¼¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶Á¤«¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡Ê¿Í¿ôÌ¤Äê¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢±þÊç¼Ô¤ÎºÍÇ½¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±þÊçÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2025Ç¯4·î2Æü»þÅÀ¤ÇËþ12ºÐ～Ëþ22ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢±þÊç»þ¤Î¹ñÀÒ¤ÏÉÔÌä¡£²Î¤äÀ¼¤ÎºÍÇ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¸ÄÀ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëºÍÇ½¤â¿³ººÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤ë¡£Áª¹Í´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î～12·î¤òÍ½Äê¡£½ñÎàÁª¹Í¡¢ÂÐÌÌ¿³ºº¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¹ç½ÉÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢12·îËö¤Ë·èÁªÂç²ñ¤Ë¤Æ¡¢ºÇ½ª¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£½©¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡ØOriginals on X¡Ù¤È¤·¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡¡Áª¹Í»þ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥°¥Ã¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡É¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÂ¿¿ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¥ìー¥Ù¥ë¡Ø¡ÜWHAX¡Ê¥×¥é¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¤Ë¤ÏÄ¹¾ìÍº¤¬¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏWATWING¤ÎÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯ÃË¤Î»Ò¤ä¥³ー¥Òー¤ò°û¤àÃË¤Î»Ò¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ÈÀ¼¤Î¸¶ÀÐ¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þÊç¼õÉÕ¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÆü5·î1Æü11»þ¤è¤ê³«»Ï¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï6·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¢£¡ØHoripro Vocal Scout Caravan¡Ù¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
KIRINJI / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß / ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーº´Æ£Àé°¡ÈÞ / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈShin Sakiura / ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥®¥¿ー¥ê¥¹¥Ètakachi(muque) / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈChilli Beans. / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº(WATWING) / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èmabanua / ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈMONKEY MAJIK / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èyurinasia / ¥À¥ó¥µー¡¦¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ーYonYon / DJ¡¦¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë