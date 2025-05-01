¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤¢¤ß¤«¡ÖAMIKA¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼ 20ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼611Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤ß¤«¤¬4·î29Æü¡¢Âçºå¡¦HEP HALL¤Ë¤Æ½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¡¢4·î30Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤«¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼È©¸«¤»°áÁõ¤ÇÉñ¤¦
¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¸æÎé¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°È¯É½¤ò¤·¡¢ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«±é¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿¾Ð´é¤¬°î¤ì¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥³¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ðºî¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈAMIKA¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ±þ¤¨¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸Åª¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÃÂÀ¸º×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¿¼Ìë0»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤MV¤òÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËTikTokÍÑ¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òAMIKA¼«¿È¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©ÆüËÜ¡×¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²Î»ì¤òRAP ¤È²Î¾§¤ÇÅÁ¤¨¤¿²Î¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬AMIKA¤Î¥¥ã¥é¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇPOP¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¤ä¤¹¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤Þ¤¿¡¢²Î¾§¸å¤Ë¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿mihimaru GT¤Îmiyake»á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£AMIKA¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿AMIKA¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë²Î¡×¡Ö¥¢¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òAMIKA¤é¤·¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢AMIKA¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀ¸ÃÂº×¤ò¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤ÊºÇ¸å¤Ë¡Øº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤«¡Øº£Æü¤¬1ÈÖµ±¤¤¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£ÆüÀ¸ÃÂº×¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Î¿¼Ìë23»þ30Ê¬¤«¤é23»þ55Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TikTok LIVE¤Ç¤â¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈAMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°È¯É½¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÈ¯É½¡£ºÆ¤Ómihimaru GT¤Îmiyake»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÃÂÀ¸º×¤ÇÅÁ¤¨¤¿¿·¶Ê¤Î¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¼·¡¤ê¥È¡¼¥¯¡£À©ºîÃæ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿
AMIKA¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â20ºÐ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ±»þÀÜÂ³¤¬Ìó1Ëü¿Í¡¢±ä¤Ù»ëÄ°¼ÔÌó5Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¿·¶ÊÄ°¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸åÀäÂÐ¤ËÄ°¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£TikTok²èÌÌ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¡¼¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÃÂÀ¸º×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£AMIKA¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¾Ð´é¤È²¹¤«¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌ´¤â¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤¿¡£ÇÛ¿®¤ÏÃÂÀ¸º×¤ÎÂè2¾Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢MV¤Î²ò¶ØÆü¤Ï¡¢¤Þ¤¿AMIKA¤ÎSNS¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤«¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼È©¸«¤»°áÁõ¤ÇÉñ¤¦
¢¡¤¢¤ß¤«¡ÖAMIKA¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¸æÎé¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°È¯É½¤ò¤·¡¢ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©ÆüËÜ¡×¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²Î»ì¤òRAP ¤È²Î¾§¤ÇÅÁ¤¨¤¿²Î¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬AMIKA¤Î¥¥ã¥é¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇPOP¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¤ä¤¹¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤Þ¤¿¡¢²Î¾§¸å¤Ë¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿mihimaru GT¤Îmiyake»á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£AMIKA¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿AMIKA¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë²Î¡×¡Ö¥¢¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òAMIKA¤é¤·¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢AMIKA¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀ¸ÃÂº×¤ò¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤ÊºÇ¸å¤Ë¡Øº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤«¡Øº£Æü¤¬1ÈÖµ±¤¤¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£ÆüÀ¸ÃÂº×¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¤¢¤ß¤«¡ÊAMIKA¡Ë¿¼Ìë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËÆ±»þÀÜÂ³1Ëü¿Í¤òµÏ¿
¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Î¿¼Ìë23»þ30Ê¬¤«¤é23»þ55Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TikTok LIVE¤Ç¤â¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈAMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°È¯É½¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÈ¯É½¡£ºÆ¤Ómihimaru GT¤Îmiyake»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÃÂÀ¸º×¤ÇÅÁ¤¨¤¿¿·¶Ê¤Î¡ÖÅìµþ¥¢¥ì¥¸¡¼¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¼·¡¤ê¥È¡¼¥¯¡£À©ºîÃæ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿
AMIKA¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â20ºÐ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ±»þÀÜÂ³¤¬Ìó1Ëü¿Í¡¢±ä¤Ù»ëÄ°¼ÔÌó5Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¿·¶ÊÄ°¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸åÀäÂÐ¤ËÄ°¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£TikTok²èÌÌ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¡¼¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÃÂÀ¸º×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£AMIKA¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¾Ð´é¤È²¹¤«¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌ´¤â¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤¿¡£ÇÛ¿®¤ÏÃÂÀ¸º×¤ÎÂè2¾Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢MV¤Î²ò¶ØÆü¤Ï¡¢¤Þ¤¿AMIKA¤ÎSNS¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û