¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤¬17ºÐ¤Ë¡¡¼«Âð¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÅº¤¨¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê56¡Ë¤¬4·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¡Á¤¢¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£¤Ä¤¤¤ËÁÐ»Ò¤Î²æ¤¬»Ò¡¢Ä¹ÃËÄ¹½÷¤¿¤Á¤¬17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤¦17ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¼«Âð¤Ç¤Î¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î´¶³Ð¡£¡£¡£ËèÆü¡¢¥Ñ¥Ñ¡Á¥Þ¥Þ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤ä¤ó¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¾Ð¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª17ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÉã¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ17Ç¯¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤È½ËÊ¡¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¦ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö17¡×¤È¿ô»ú¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¡¢ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¡È½Ë¤¤¤ÎÀÊ¡É¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦17ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤ÎÎÁÍý¤Ï´°Á´¥×¥í¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö±üÍÍ¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¤À¤«¤é¤ª²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê´õË¾¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¸æ°ì²È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¡¢11Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¡Ê14¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤¦17ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¼«Âð¤Ç¤Î¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î´¶³Ð¡£¡£¡£ËèÆü¡¢¥Ñ¥Ñ¡Á¥Þ¥Þ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤ä¤ó¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¾Ð¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¦ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö17¡×¤È¿ô»ú¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¡¢ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¡È½Ë¤¤¤ÎÀÊ¡É¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦17ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤ÎÎÁÍý¤Ï´°Á´¥×¥í¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö±üÍÍ¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¤À¤«¤é¤ª²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê´õË¾¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¸æ°ì²È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¡¢11Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¡Ê14¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£