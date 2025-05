じんわり温まって内側からポカポカ！東京エーワン「エプソムソルト　ハトムギ」

東京エーワンは、販売代理店をする株式会社CANALの「エプソムソルト ハトムギ」が昨年9月の発売から現在までの販売実績が4,000個を突破!

東京エーワン「エプソムソルト ハトムギ」

JANコード :4595319502070

容量 :1000g

価格 :1,540円(税込)

製造国 :日本

商品サイズ:W160 × D90 × H255(mm)

こちらの結果を受け、2025年はより多くのお客様から愛される商品になることを目指し、販売強化を実施します。

▼Instagram・Xにてモニターキャンペーンを実施

東京エーワンでは2024年12月に、“次くるコスメ発掘メディア『cosmo』”のInstagram・Xアカウントにてモニターキャンペーンを行いました。

<キャンペーン概要>

応募期間:2024年12月16日(月)〜2025年1月5日(日)

応募条件:当アカウントをフォロー/この投稿にいいね/意気込みをコメント

当選人数:50名様

上記期間に約300名様からご応募いただき、抽選により選ばれた50名様を対象にモニターアンケートを実施し、回答いただきました。

▼モニターアンケート結果

アンケート結果(1)

アンケート結果(2)

アンケート結果(3)

アンケート結果(4)

5. エプソムソルトを使ったことがある方にお聞きします。

他の製品と比較して良かったと感じた部分はありますか?

(1)保湿力や肌のすべすべ感といった効能…34%

(2)追い炊き可能・残り湯の使用可能といった機能面…34%

(3)大容量・計量スプーン付といったコストパフォーマンス…29%

(4)その他…無香料・無着色なため、入浴剤が嫌いな家族がいても使える 等

6. その他ご感想

・ハトムギと言えば化粧水のイメージだったので、入浴剤は初めてでした。

・温浴効果が優れていたので、特に冬場にピッタリだと感じました。

・なかなか汗が出にくい体質ですが、じんわり温まって内側からポカポカする実感を得られました。

▼エプソムソルト ハトムギの特徴

(1)身体の芯までぽっかぽか

(2)海のミネラルでスパのような心地よさ

(3)化粧水でもよく利用されるハトムギ成分の保湿作用と、エプソムソルトの美肌作用で透き通るようなみずみずしい肌へ

追い炊き可能、無添加、無着色で安心して使えます。

これまで色々な入浴剤を試した方にお使いいただきたい一品です!

商品画像(2)

商品画像(3)

商品画像(4)

商品画像(5)

商品画像(6)

