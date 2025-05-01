ËüÇî¥é¥¤¥Öà¥¬¥é¥¬¥éá¶õÀÊ¤«¤é2Æü¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×ÏÃÂê¤Î²Î¼êàËþ°÷¸æÎéáÌî³°¥é¥¤¥Ö¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËüÇî¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤â¡×¤ÎÀ¼
ÃÓÂÞ¤Ç¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤¬ÂçÀ¹¶·
¡¡²Î¼ê¤Î¿ùËÜÂöÌï(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤ÏÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±àÌî³°·à¾ì ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤´Íè¾ìÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢4·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÏÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢27Æü¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õÀÊà¥¬¥é¥¬¥éá¤Î¸÷·Ê¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëàËþ°÷¸æÎéá¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼¡²ó¥é¥¤¥Ö¤Ï5·î3Æü(ÅÚ) ¡ØÂè62²óÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ØÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¿Í¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿!!¡×¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËüÇî¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤â¡×¡ÖÂöÌï¤¯¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï2018Ç¯¤Ë¡ÖBLACK IRIS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£25Ç¯3·î31ÆüÉÕ¤ÇBLACK lRIS¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£