【ワカモ 【再販】】 受注期間:5月1日~5月31日23時59分 11月 再販予定 価格:26,400円

海外のホビーメーカー「ネオンマックス」は、フィギュア「ワカモ」を11月に再販する。受注期間は5月31日23時59分まで。通販サイト「あみあみ」と「東京フィギュア」限定で予約を受け付けており、価格は26,400円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ-Blue Archive-」より、狐坂ワカモを1/7スケールでフィギュア化したもの。

細かい装飾や華やかなデザインを忠実に再現し、耳の先から尻尾の先まで丁寧に仕上げており、差分パーツとして、お面を外した通常顔の他にハート目の顔も用意されている。

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約250mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

