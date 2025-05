AppleのパーソナルAIである「Apple Intelligence」はOpenAIのChatGPTをサポートしていますが、GoogleのGeminiのサポートも計画していることが明らかになっていました。新たに、Googleのスンダー・ピチャイCEOが、2025年末までにApple IntelligenceでGeminiがサポートされる予定であることを認めています。

2025年4月30日に行われたGoogleとアメリカ司法省による検索エンジンの独占禁止法違反訴訟の公判で、Googleのスンダー・ピチャイCEOは2025年半ばまでにAppleとGeminiの利用に関する契約を締結予定であり、2025年末までにはiPhoneでGeminiが利用可能になると発言しました。これにより、Appleの音声認識アシスタントであるSiriからGeminiを利用することが可能となり、従来よりも複雑な質問に答えることができるようになります。Appleのソフトウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるクレイグ・フェデリギ氏と、機械学習およびAI戦略担当シニアバイスプレジデントであるジョン・ジャナンドレア氏は、2024年6月に開催されたWWDC24の中で「最終的には、ユーザーが使いたいAIモデルをApple製品に持ち込めるようにして、クリエイティブな文章を書くのに最適なモデルや、コーディングに適したモデルなど、使いたいモデルを選べるようにしたいと考えています。そのため、将来的にはGoogleのGeminiなど、さまざまなAIモデルとApple製品の統合を実施する方向です」と語り、Geminiをはじめとするサードパーティー製AIモデルをサポートすることを計画していると明かしていました。Apple幹部がGoogleのAI「Gemini」をApple製品に統合する意向を示す - GIGAZINE公判の中で、ピチャイCEOはAppleのティム・クックCEOとAI開発について協議していることを認めており、「クック氏は、GoogleのAI技術の進化計画やロードマップを理解しようとしており、その一環としてGeminiアプリの配信についても話し合いました」と語りました。また、クックCEOは2025年後半にさらに多くのサードパーティー製AIモデルがApple Intelligenceでサポートされる予定であることをピチャイCEOに伝えたそうです。なお、2025年2月にはiOS 18.4ベータ版のソースコードに、Apple Intelligenceで利用可能なAIモデルの選択肢として「Google」という記述が存在することが発見されていました。独占禁止法違反訴訟において、アメリカ司法省は「GoogleにChrome事業の売却を義務付けること」「ウェブブラウザのデフォルト検索エンジンになるために金銭を支払うことを禁止すること」「競合他社と検索データを共有することを義務付けること」などを求めています。一方で、Googleはアメリカ司法省の是正策案は過剰な要求をしているとして、複数回にわたって反論してきました。Googleが独禁法違反に対するDOJの是正策案に反論、「スマホの値段が上がる」「ユーザーはGoogleを使いたいから使っている」などと主張 - GIGAZINE今回の公判でもピチャイCEOはアメリカ司法省の是正策案を批判しており、「競合他社と検索データを共有することを義務付けること」(データ共有規定)がGoogleの研究開発への投資を阻むことにつながると言及。ピチャイCEOはデータ共有規定について、「異常」であり、「事実上の検索関連の知的財産の売却に相当します」と述べています。なお、ピチャイCEOは「Google検索をリバースエンジニアリングして外部で効果的に構築することは簡単です」「(データ共有規定が実現すれば)過去20年間のような方法で研究開発に投資することは不可能になります」とも語りました。