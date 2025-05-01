¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¿¤Ã¤¿2%¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©¡¡Èô¹Ôµ¡¤Ç¡ÈÅÄ¿¢¤¨¡É Í¢ÆþÊÆ¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤Ï¡Únews23¡Û
À¯ÉÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2%ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÈÈô¹Ôµ¡¤ÇÅÄ¿¢¤¨¡É¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥³¥áÇÀ²È
ÃÍ¾å¤¬¤êÂ³¤ÈáÌÄ¡¡È÷ÃßÊÆ¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤º
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎµÒ
¡Ö¤ª¥³¥á5000±ß¡Ä¡£1¤«·î5¥¥í¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ç¥¥Ä¤¤¡×
²£ÉÍ»Ô¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é5¥¥í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ900±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎµÒ
¡Ö¡ÊQ.¡ØÈ÷ÃßÊÆ¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï4·î30Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤ª¤è¤½21Ëü¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ4179¥È¥ó¡áÁ´ÂÎ¤ÎÌó2¡ó¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÐºÑÉô ÇÀ¿å¾ÊÃ´Åö ÅÄÃæÍ¥°á µ¼Ô
¡ÖÇÀ¿å¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤Î¼è°ú¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼è°ú¤È°ã¤¤¶È¼Ô´Ö¤Î¡Ê·ÀÌó¤Î¡ËÄ´À°¤Ê¤É¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÈÈô¹Ôµ¡¤ÇÅÄ¿¢¤¨¡É Í¢ÆþÊÆ¤ËÃíÌÜ
¤½¤³¤ÇÌ±´Ö´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
·ÐºÑÉô ÇÀ¿å¾ÊÃ´Åö ÅÄÃæÍ¥°á µ¼Ô
¡Ö´ØÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤âÌ±´Ö¤Î´ë¶È¤¬³¤³°¤Î¥³¥á¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤ÎÌÌÀÑ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥á¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Öº£¡¢¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î1¶è²è¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìó20Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤Î¥³¥á¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤Î¡ÈÅÄ¿¢¤¨¡É¤ÎÊýË¡¤Ï¡£
µ¼Ô
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈô¹Ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¼ï¤¬»µ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤ËÌó2¥È¥ó¤Î¼ï¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢¼ï¤Þ¤¤Î·ÐÏ©¤ÏGPS¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇÀ²È¤¢¤¿¤ê¤Î·Ð±Äµ¬ÌÏ¤ÏÆüËÜ¤Î80ÇÜ¤È·å°ã¤¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥áÇÀ²È¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Í¢ÆþÊÆ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¥³¥áÇÀ²È ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤ÇºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Ãû¸õ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¤Í¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥