「セサミストリート」をはじめ、さまざまな活動を世界150の国や地域で展開している非営利団体「セサミワークショップ」が手掛ける「エルモのLike It ラップ」。セサミストリートのキャラクター・エルモやその仲間たちと一緒に、子どもがラップを披露するこの映像シリーズは、現在NHK Eテレの番組「The Wakey Show」にて毎週水曜日午前7時から放送されている。■自分の「好きなこと」や「誇りに思うこと」を楽しいラップで表現!

「朝のここが好き!」より

「春のここが好き!」より

エルモとテレビで共演できるチャンス!「エルモの Like It ラップ」では小学生の参加者を募集中

「エルモの Like It ラップ」は、各3分間のエピソード(全22話)で、日本全国の子どもたちが自分で作成したオリジナルのラップ歌詞を披露し、自分自身や自分の好きなことを自分らしく表現する番組。エルモや仲間たちが、出演する子どもたちの「好き」に共感しながら、テレビの前の視聴者にも自分の好きなことや興味を大切にすることを呼びかけていく。ラップや踊り、音楽を通して、エルモや仲間たちとの共演がかなうこともこの番組の魅力だ。■エルモと一緒に番組に出演!?自分の「好き」を送ってみよう!そんな「エルモの Like It ラップ」が現在、エルモやクッキーモンスター、ジュリアとの共演を希望する小学生の応募を受け付けている。自分の「好きなこと」や「誇りに思うこと」を楽しいラップに乗せて発表してくれる子どもを募集しており、選考に通過したら実際にテレビに出演できるかも!?募集中のテーマから好きなテーマを選び、オリジナルの歌詞を作って送ろう!歌詞を作るのが難しい子は、ラップに込めたい想いや「好き!」の気持ちを文章にして送るだけでも大丈夫。送った想いからスタッフが一緒にラップの歌詞を作ってくれるそうだ。送った歌詞や想いをもとに選考が行われるので、歌いたいラップのテーマの中で、自分が一番好きなものを選んで、自分の「好き」を思いっきり表現してみよう!エルモやクッキーモンスター、ジュリアと共演できる貴重なチャンス。自分の好きなことを思い切りラップに乗せて表現してみたい子から、セサミストリートの仲間たちが好きな子、ダンスや歌が好きな子まで、幅広く募集しているので、ぜひ申し込んでみよう!(※応募には保護者の同意が必要※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 Sesame Workshop