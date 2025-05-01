ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡ÖÉü¶½Åê»ñ´ð¶â¡×¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¡¡¿·¤¿¤Ê·³»ö»Ù±ç²ÄÇ½¤Ë¡¡¡ÖËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤â¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ÛÊª»ñ¸»¤Ê¤É¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¡ÖÉü¶½Åê»ñ´ð¶â¡×¤ÎÀßÃÖ¤òÄê¤á¤¿¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¸¢±×¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¿·¤¿¤Ê·³»ö»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¡ÖËÜÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉü¶½Åê»ñ´ð¶â¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê·ÐºÑ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¡ÖÉü¶½Åê»ñ´ð¶â¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ÛÊª¤äÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¸¢±×¤òÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³Âè1Éû¼óÁê·ó·ÐºÑÁê¤ÏÉü¶½Åê»ñ´ð¶â¤Ï»ñ¸»³«È¯¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬50%¤º¤Äµò½Ð¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¼ý±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ½é¤Î10Ç¯´Ö¤ÏÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤º¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ñ¶â¤òµò½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ð¶â¤òÄÌ¤¸¤ÆËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê·³»ö»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³»á¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î»ñ¸»¤Î½êÍ¸¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬»ý¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤ËÂÐ¤·¥í¥·¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£