¥¢¥á¥ê¥«1-3·î´üGDP¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¡¡Â®ÊóÃÍ-0.3¡ó
¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÏGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤¬30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤ÎGDPÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Á°¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Î¨´¹»»¤Ç0.3¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Á°¤Î´ü¤Ï2.4¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤ç¤¦¡ÊGDP¤Î¡Ë¿ô»ú¤¬½Ð¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸À¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¤»¤¤¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤Î¼ºÇÔ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
³¤,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼