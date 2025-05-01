¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢1·î»£±Æ³«»Ï ¨¡ ¥·ー¥º¥ó1¤«¤é10Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¾º³Ê
¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ°æ¸×±Ê¤ò±é¤¸¤ë¿¿ÅÄ¹Ç·¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¼ç±é¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ø¾º³Ê¡£À½ºî¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë·È¤ï¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖSHOGUN¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー»±²¼¤ÎFX¤¬À©ºî¤·¤¿Àï¹ñ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡£2024Ç¯2·î¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢¥¨¥ßー¾Þ¤ÇÎòÂåºÇÂ¿18ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï4´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×¥¢¥ïー¥É¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¼ç±é¡¦¿¿ÅÄ¹Ç·¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤ÏÆ±ÉôÌç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¿Í¡¦¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
FX¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼ÒÄ¹¥¸ー¥Ê¡¦¥Ð¥ê¥¢¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤Ï»Ë¼Â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ë°ú¤Â³¤¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þー¥¯¥¹¤È¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥É¥¦¤¬Ã´Åö¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥·ー¥º¥ó1¤ËÂÐ¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¾Ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£µÓËÜ³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥¿ー¥º¡¦¥ëー¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºî¶È¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬°ú¤Â³¤¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ°æ¸×±Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤Ë¤âËÜ³Ê»²²Ã¤¹¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¹Ò³¤»Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½ー¥óÌò¤Î¥³¥º¥â¡¦¥¸¥ãー¥ô¥£¥¹¤âÂ³Åê¤·¡¢¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£© 2025 Disney and its related entities
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹ÆüËÜÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯¤ÎºÇÂ¿»ëÄ°¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤â¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¿·¾Ï¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£