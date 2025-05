AppleはiPhoneやiPadのアプリ内課金に30%の手数料を課しており、アプリ外課金にも 最大27%の手数料 を課しています。新たに、裁判所がAppleに対してアプリ外課金の手数料徴収を禁止するように求める判決を下しました。この判決に伴って、フォートナイトの開発元であるEpic Gamesのティム・スウィーニーCEOはアメリカのApp StoreでiPhone版フォートナイトを配信再開することを宣言しています。

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week.



Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025

UNITED S TATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.364265/gov.uscourts.cand.364265.1508.0_2.pdfA judge just blew up Apple’s control of the App Store | The Vergehttps://www.theverge.com/news/659246/apple-epic-app-store-judge-ruling-controlAppleはiPhoneやiPadのアプリ内で実行される課金行為に手数料を課しており、ユーザーが支払った金額の30%をAppleが手数料として徴収しています。この手数料が高すぎることからEpic Gamesは独自の決済方法を用意していたのですが、AppleがEpic Gamesの「フォートナイト」をストアから削除したため、2020年8月にEpic GamesがAppleに対して訴訟を提起。裁判の結果、2023年にAppleに対して「アプリ内に外部課金システムへのリンクを配置することを禁止してはならない」という判決が下されました。Appleは判決を受けてアメリカ国内の開発者に対してアプリ内に外部課金システムへのリンクを配置することを認めました。しかし、アプリ外での課金についても最大27%の手数料を課すことを表明。加えて、アプリ内に配置される「外部課金システムへのリンク」に外観や文面などの細かい規則を設けました。ついにAppleがiPhone向けアプリへの「外部課金システムへのリンク挿入」を許可、ただし手数料は発生 - GIGAZINEAppleが外部課金システムについても最大27%の手数料を要求していることについて、Epic Gamesは「裁判所の命令を台無しにするもの」と主張して裁判所に異議を申し立てました。さらに、MetaやMicrosoft、X、Match Group、Spotifyといった大手開発企業も「Appleの外部決済システムにおける多額の手数料は、アプリ開発者がユーザーを独自の決済システムに誘導できるようにすることを義務付けた2021年の判決の文言にも精神にも合致しない」とする法廷準備書面を裁判所に提出し、手数料の減額や撤廃を求めていました。ウェブ決済でのApple税は「裁判所の命令を台無しにするもの」としてEpic Gamesが異議を申し立てる方針 - GIGAZINEそして、Apple対Epic Gamesの裁判を担当するイボンヌ・ゴンザレス・ロジャーズ判事は2025年4月30日にAppleに対してアプリ外課金の手数料徴収を禁止するように求める判決を下しました。判決に含まれるAppleへの要求は以下の通り。・Appleはユーザーがアプリ外で行った購入に手数料や料金を課してはならない・Appleはアプリ外課金システムにアクセスするためのボタンやその他の行動喚起を妨げてはならない・Appleはアプリ外課金システムへのリンクのスタイルやフォーマット、配置を制限してはならない・Appleは「サードパーティーのウェブサイトに移動することをユーザーに通知する中立的なメッセージ」以外の方法でユーザーがアプリを離れることを妨げてはならないまた、ロジャーズ判事は「Appleは裁判所の命令に故意に従わなかった」とも指摘し、法廷侮辱罪の可能性を検討するために本件を連邦検事に付託することも表明しています。判決を受けて、Epic GamesのスウィーニーCEOは「Apple税は終わりです。Appleの15〜30%のゴミみたいな手数料はデジタル市場法のもと、ヨーロッパと同様にアメリカでも禁止されました。こっちでも違法、あっちでも違法です」とコメントしています。また、アメリカのApp Storeでフォートナイトの配信を再開することを宣言したほか、「Appleが手数料免除の枠組みを世界中に拡大すれば、フォートナイトを世界中のApp Storeに戻し、この問題に関連する現在および将来の訴訟を取り下げるという和平案も提出しました」とも述べています。