Æü¶ä¡ÖÄÉ²ÃÍø¾å¤²¸«Á÷¤ê¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÄê¤Ø¡¡¥¢¥á¥ê¥«´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¡¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç
Æü¶ä¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¯ºö¶âÍø¤Î°Ý»ý¤ò·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ï¤Û¤Ü100¡ó¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä±ß°Â¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢¸½ºß¡¢1¥É¥ë¡á143±ßÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¤¤ç¤¦¸øÉ½¤¹¤ë3¤«·î¤´¤È¤Î¡ÖÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢3¤«·îÁ°¤Î»þÅÀ¤è¤ê¡¢GDP¤äÊª²Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¸ø»»¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀÇ¼¡Âè¤Ç¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾ÃÖ¤¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÈÊª²Á¤¬¸«ÄÌ¤·¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ÏÁÛÄê¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡È´ØÀÇ¤ÎÌ¸¡É¤Î¤Ê¤«¡¢Æü¶ä¤Ï¤É¤¦¤«¤¸¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¸á¸å3»þÈ¾¤Î²ñ¸«¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¾åÅÄ,
³ùÁÒ,
ÂçÁ¥,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
°ËÅì»Ô,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡