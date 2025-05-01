TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æü¶ä¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¯ºö¶âÍø¤Î°Ý»ý¤ò·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ï¤Û¤Ü100¡ó¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä±ß°Â¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢¸½ºß¡¢1¥É¥ë¡á143±ßÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ô¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¤­¤ç¤¦¸øÉ½¤¹¤ë3¤«·î¤´¤È¤Î¡ÖÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£

Æü¶ä¤Ï¡¢3¤«·îÁ°¤Î»þÅÀ¤è¤ê¡¢GDP¤äÊª²Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤­²¼¤²¤ë¸ø»»¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀÇ¼¡Âè¤Ç¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾ÃÖ¤­¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æü¶ä¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÈÊª²Á¤¬¸«ÄÌ¤·¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¹Ô¤­¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ÏÁÛÄê¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤Ç¤¹¡£

·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤­¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡È´ØÀÇ¤ÎÌ¸¡É¤Î¤Ê¤«¡¢Æü¶ä¤Ï¤É¤¦¤«¤¸¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¸á¸å3»þÈ¾¤Î²ñ¸«¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£