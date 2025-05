中国ラーメン揚州商人は、2025年5月1日(木)、4年2ヶ月ぶりの新規直営店を五反田TOCビルすぐそばにオープンします。

中国ラーメン揚州商人 五反田店

所在地 :東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田1階

営業時間:午前11時〜翌午前4時30分(午前4時00分ラストオーダー)

店舗規模:約32坪(バックルーム除く) 50席

中国ラーメン揚州商人は、中国の街角をきりとったような店内で、中国料理を原点としたラーメンを常時30種類以上取り揃えているほか、本格的な中華料理、点心などが味わえるお店です。

