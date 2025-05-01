¡Úº´Æ£Í¥¥³¥é¥à¡ÛÃÎ·Ã¼Ô¡¦ÀÖÂôÎ¼Àµ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¤¿
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬£´·î£±£¶Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·ÆüÄ«¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡Ê¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±Æ±ÀÊ¡Ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬¶¦Æ±È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£ÀÖÂô»á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÃÎ·Ã¼Ô¤À¡£
¡ã¡Ê²ñÃÌ¸å¡¢ÀÖÂô»á¤Ï¡Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë³Ê²¼¤â³Ê²¼¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë»²Àï¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¹¤ë¤â¤Î¤¾¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤Î»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤â²ñ¸«¤Ç¡Ö³Ê²¼¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÂÐÅù¡¢Ê¿Åù¤Ê¾òÌó´Ø·¸¤ä£²¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î²¼¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÊª¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡ä¡Ê£´·î£±£¸Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡¡ÌîÅÄ»á¤ä»³Åº»á¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢³°¸ò¸ò¾Ä¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤·Á¼°ÏÀ¤À¡£³°¸ò¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µõÀª¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤ë¤³¤È¤ÇÀ®²Ì¤ò¶ËÂç²½¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤âÀÖÂô»á¤Ï¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ö¥á¡¼¥¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ê£Í£Á£Ç£Á¡¢ÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥°¡¼¥µ¥¤¥ó¡½¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¤¿¤á£±£¶Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡ä¡Ê£´·î£²£°Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡¡ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÌîÅÞ¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë°¤¡Ê¤ª¤â¤Í¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÖÂô»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³°¹ñ¼óÇ¾¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Ë¹»Ò¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¸ò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¸½¾Ý¤À¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡ã¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¿¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°Î¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ã¤¤¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Ï¡¢»Å¤¨¤ë¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ä¡Ê¡Ö¥ë¥«¤Ë¤è¤ëÊ¡²»½ñ¡×£²£²¾Ï£²£¶Àá¡Ë¡£ÀÖÂô»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ã¤¤¼Ô¡×¡Ö»Å¤¨¤ë¼Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Èº£¸å¤âÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£