自分だけの「伝説の酒場」を作ろう！Pujia8 Limited「ダンジョン建造パーティー」

Pujia8 Limitedは、カジュアルパズルゲーム「ダンジョン建造パーティー」iOS・Android版を2025年6月3日にリリースします。

Pujia8 Limited「ダンジョン建造パーティー」

配信日 : 2025年6月3日

価格 : 無料

【すべてを無くした冒険者×廃墟の城】

ドラゴンの巣穴で「伝説の龍の卵」を拝借したのは良いが、怒り狂ったドラゴンに手も足も出ず、敗れ去るあなた……。

戦利品を没収された挙句、ダンジョンの入口の廃墟の城前に叩き出された。

しかしこの場所は冒険者たちがたくさん訪れる要所?そう気づいた瞬間、思い浮ぶ逆転のプラン!

ダンジョン建造パーティー(2)

【融合×スペース管理 シンプルかつ奥深い】

タップするだけで合成革命!ありふれた赤ワインを軽く合わせれば世紀の銘酒誕生!錆びた剣同士を合成すれば伝説の武具が顕現!直感でわかる合成システムで、誰でも職人気分!

ダンジョン探索用の食材・道具・アイテムは全て「素材箱」に収納。

箱をタップすれば素材が生成されます。

限られたスペースで生産量を最適化し、最大限に素材を活用する。

ワガママなお客様たちの注文を華麗にこなすのだ!

ダンジョン建造パーティー(3)

【廃墟を再利用!最強酒場づくり】

貯めたお金で古びたカウンターを修復し、失われたドワーフのシャンデリアに光を灯そう!

酒場経営で得た収益で廃城をリニューアル!過去の栄光を取り戻すごとに、新メニュー・個性豊かなお客様・驚きの遊び方が続々と解放される!お城全体があなたのキャンバスに!

ダンジョン建造パーティー(4)

ダンジョン建造パーティー(5)

廃墟に新たなる灯火を!「ダンジョン建造パーティー」を予約すれば、豪華な予約特典を獲得できます!

自分だけの「伝説の酒場」を作りましょう!

