上質なリゾート体験が出来る「SPAタワー」オープン！シーサイドホテル舞子ビラ神戸

シーサイドホテル舞子ビラ神戸は、2025年5月1日(木)、別館「緑風館」を全面リニューアルし、新たに「SPAタワー」としてオープンしました。

所在地 : 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

シーサイドホテル舞子ビラ神戸は、2025年5月1日(木)、別館「緑風館」を全面リニューアルし、新たに「SPAタワー」としてオープン。

リニューアルにより、別館全客室を一新。

大浴場には露天風呂を新設。

さらには複合リラクゼーション施設「さふぃスパ舞子」が登場し、より快適で上質なリゾート体験を提供します。

海と空に包まれる非日常空間で、心も体もリフレッシュする滞在を楽しめます。

■新施設「さふぃスパ舞子」誕生 〜リゾートスパの新たな体験を〜

「さふぃスパ舞子」は、「心地よい感覚に包まれる」をコンセプトに生まれた、滞在型のリラクゼーション施設です。

「SURFEEL(サフィール)」=「心地よさ」と、「SPA(スパ)」を融合させた新ブランド「さふぃスパ」。

※「さふぃスパ」会員登録または宿泊者スポット利用にて利用できます。

【施設一覧】

・ラグジュアリーバス

絶景を望む大浴場、広々とした湯船、多機能シャワー、サウナ室を完備、さらに露天風呂も新設。

・フィットネスジム(24時間営業)

最新鋭トレーニングマシンを導入。

気軽に本格トレーニングを。

・インドアゴルフ(24時間営業)

世界中のコースを再現できる「TRACKMAN」導入。

本格的なゴルフ体験を提供。

メンズサウナ、カラオケ、卓球コーナー(今夏順次オープン予定)

ラグジュアリーバス

フィットネスジム

インドアゴルフ

■全室リニューアル!明石海峡を望む絶景ステイ

SPAタワーの客室は、モダンでスタイリッシュなデザインに一新。

ほぼすべての客室がオーシャンビュー。

【新登場ルームタイプ】

・ビューバス客室(絶景を眺めながら贅沢なバスタイム)

・スーペリアツインルーム(最大6名対応コネクトルームあり)

・プライベートサウナ付き客室(ハルビア社製サウナ、冷水風呂、ドリンクフリー)

スーペリアツインルーム

客室内サウナ

■大浴場「松原の湯」が「ラグジュアリーバス」としてリニューアル

広々とした湯船はもちろん、多機能シャワーブースやサウナを完備したくつろぎのスペース。

明るく清潔感あふれるロッカールームやパウダーエリア。

5月からは新たに新設された露天風呂を利用できます。

■リニューアル記念 レストラン特別フェア 〜兵庫・淡路の恵みを味わう〜

・テラスレストラン「サントロペ」

【AWAJI ISLANDフェア】(5/1〜6/30)

淡路島産野菜や新鮮な海産物を中心に、創作和食やグリル料理をビュッフェ形式で提供。

さらにシェフによるライブキッチンで、臨場感あふれる食体験を楽しめます。

サントロペ AWAJI ISLANDフェア

・日本料理「有栖川」

淡路島や兵庫県の旬の恵みを生かした繊細な会席料理や寿司御膳を提供。

職人技が光る「釜めし」もぜひ堪能できます。

有栖川 寿司コース

・ダイニング&バー「キーウエスト」

【テロワールHYOGOフェア】

兵庫県産牛や地元野菜を取り入れた特別コース・アラカルト料理の提供。

バータイムには明石海峡大橋を眺めながら地産地消の限定オリジナルカクテルも。

キーウエスト テロワールHYOGO

カフェタイムには同じく兵庫の素材を贅沢に使用した、ホテル特製アフタヌーンティーも期間限定で登場します。

■季節限定イベント&スイーツも充実!

・こどもの日・母の日限定スイーツフェア

・ホテル特製レトロスイーツ&神戸マイスター監修のオリジナルレトルトも販売

・6月29日(日)チャペルコンサート「マリンバと素敵な仲間たち」を開催!(入場無料)

■さらにこの夏、新施設続々オープン予定!

・メンズサウナ

・カラオケルーム

・卓球コーナー

