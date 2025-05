5月1日 公開

ユービーアイソフトは5月1日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Store/Steam/Epic Games Store)/Mac(Appleシリコン搭載)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」のYear 1ロードマップを公開した。

「アサシン クリード シャドウズ」初の拡張コンテンツ「淡路の罠」は年内リリース予定だが、その間も無料ストーリーや様々な新機能などが追加されることが明らかとなった。

5月上旬には新たな無料クエスト「ルイス・フロイトの文書」が登場。5月下旬にはフォトモードの更新のほか、パルクールの新機能として、高所への後方跳躍、横方向への跳躍、壁を使った垂直の跳躍が追加される。

さらに6月にはもう1つの新ストーリー、新たな難易度、カットシーンにおける頭部装具に関するオプションなども登場予定。加えて、今後はスペシャルコラボやニューゲーム+といった無料追加コンテンツも用意される。

各アップデートの詳しい日程については決定次第案内するとしている。

