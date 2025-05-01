¡ÚµÌ¹â½ßÏ¢ºÜ¡ô43¡Ûºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥²¥¤Çµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·Åê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡ÚµÌ¹â½ß¡¡¿³´ã¡Ê£´£³¡Ë¡Û¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òº¸±¦¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¼«·³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤ÊÈ½Äê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼õ¤±¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡££²£°£°£µÇ¯£¹·î£·Æü¤ÎÃæÆü¡½ºå¿À¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡£¹²ó¤Îºå¿À¤Î¹¶·â¤ÇËÜÎÝ¤Ï¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¡£µÕ¤Ë£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜÎÝ¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÃæÆü¤Ë¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ª¤âÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£¹³µÄ¤Ë½Ð¤Æ»ä¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿Ê¿ÅÄ¾¡ÃË¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÂà¾ì¤òÀë¹ð¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤µ¤»¡¢£±£¸Ê¬´Ö¤ÎÌÔ¹³µÄ¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¦µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·Åê¼ê¤¬Î©¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¡¢µ¾Èô¤Ç£³¡½£³¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤½¤³¤«¤é°ì»à°ìÎÝ¡¢¹ÓÌÚÁª¼ê¤ÎÈôµå¤òÃæ·ø¼ê¡¦ÀÖÀ±Áª¼ê¤¬Íîµå¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤¬Æó¡¢»°ÎÝ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼¡ÂÇ¼Ô¡¦°æÃ¼Áª¼ê¤Ë¤Ï·É±ó¤ÇËþÎÝ¡£ºå¿ÀÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤È½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«²ò¤ä¡¢Åö»þ¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬µ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾ì¤Ç»Ø´ø´±¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÆâÌî¿Ø¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿ÆâÍÆ¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤¿¤ì¡£Åö¤Æ¤Æ¤â¤¨¤¨¤«¤é¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤§¡£¤¨¤¨¤«¤é¤Ê¡£ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤ë¤Ê¡£²¶¤¬ÀÕÇ¤¼è¤ë¤«¤é¤Ê¡£¡ÊÀÕÇ¤¤Ï¡Ë¤ªÁ°¤é¤ä¤Ê¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡×
¡¡Ê¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïµå¿³¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤¹¤Ù¤»Å»ö¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÍÍø¡¢ÉÔÍø¤ËÈ½Äê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾·³¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¼«·³¤ËÍÍø¤ÊÈ½Äê¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢È½Äê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤âº£¤â¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¿³È½°÷¤ÎÈ½Äê¤¬ºÇ½ªºÛÄê¡£Åö³º¥×¥ì¡¼¤ÎÄ¾¸å¤Ë¼«¿È¤Ç²¼¤·¤¿È½Äê¤òÊ¤¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åö³º¿³È½¤ÎÀÕÇ¤¤Ç²¡¤·ÄÌ¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þÂå¤¬¤Ê¤»¤ë¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤è¤¯³Æ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¸«¤Æ¤ß¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÈ½Äê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¼Õ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¾ìÌÌ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿µ×ÊÝÅÄÅê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ï¹Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÌîÊá¼ê¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥²¥¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÆâÌî¿Ø¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¿³È½¤«¤é»î¹çºÆ³«¤òÂ¥¤¹¸÷·Ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î»ä¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Î¾·³£³¡½£³¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç£¹²óÎ¢¤ÎÃæÆü¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£»î¹çºÆ³«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºå¿À¡¦µ×ÊÝÅÄÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£