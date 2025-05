エスニック料理店と、働きたい人材をマッチング！イコック「Ethnic Jobs(エスニックジョブズ)」

イコックは、エスニック料理店に特化した求人プラットフォーム「Ethnic Jobs(エスニックジョブズ)」を正式ローンチしました。

イコックは、エスニック料理店に特化した求人プラットフォーム「Ethnic Jobs(エスニックジョブズ)」を正式ローンチ。

このサービスは、タイ料理、ベトナム料理、インドネシア料理、フィリピン料理など、東南アジアを中心としたエスニック料理店と、働きたい人材をマッチングする専門型求人サイトです。

「Ethnic Jobs」は、完全成果報酬型の料金体系を採用しており、アルバイト・パートの採用時は1人あたり30,000円(税抜)、正社員採用時は1人あたり300,000円(税抜)という料金設定です。

掲載自体は無料のため、採用にかかる無駄なコストを削減しつつ、本当に必要な人材を確保できる仕組みとなっています。

また、外国人スタッフを積極的に採用している店舗や、多国籍文化が交差する飲食店の現場においても活用しやすく、掲載ページは日本語・英語の二言語対応を予定。

将来的には他言語対応も視野に入れ、さらなるマッチング精度の向上を目指します。

イコックではこれまで、SNSメディア「エスニックマガジン」の運営や、飲食店向けの集客・ブランディング支援などを行ってまいりましたが、人材不足が深刻化する中、業界の課題解決に向けて本サービスを開発しました。

また、今後は掲載店舗へのインタビュー記事や、現場で働くスタッフのリアルな声を届ける特集コンテンツを、同社が運営する業界メディア「エスニック総研」にて随時発信予定です。

