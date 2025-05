大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」で、きかんしゃトーマス×OJICOの限定Tシャツが登場!

大井川鐵道(静岡県島田市)が「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」を運行するイベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」が、2025年4月26日からスタートした。ここでは、本イベントをもっと楽しむための会場限定Tシャツを紹介しよう。

トーマス号とバスのバーティー

川根両国駅のなかまたちとトビー号

バルジーとバスのバーティー

パーシー

昨年デビューしたロコトレインのニア

「大井川鐵道限定半袖Tシャツ きかんしゃトーマス×大井川鐵道×OJICO 2025」(4070円)カラー:グレージュ、ライトイエロー、チャコールグレー

■トーマスとなかまたちが大集合する大人気イベントがスタート2025年のイベントテーマは「ALL FRIENDS IN OIGAWA」。きかんしゃトーマスを中心に、昨年仲間入りした「ロコトレインのニア」をはじめ、「きかんしゃトビー号」「バスのバーティー」「ウィンストン」「とくしゅしょうぼうしゃのフリン」「2かいだてバスのバルジー」「パーシー」「ヒロ」「ジェームス」「ラスティー」、そして「いたずら・いじわる貨車」たちが大井川鐵道に大集合!今年の見どころは何といっても、2022年の台風の影響で離れ離れになってしまったトーマス号と千頭にいるなかまたちの再会。特にパーシーが家山に登場し、トーマス号との感動の再会シーンが実現する。新金谷駅では「トーマスフェア」も開催され、手回しトロッコやバッテリーカーなどの遊具で遊べるほか、「ロコトレインのニア」でフェア会場を探検することもできる。■OJICOデザインの会場限定Tシャツを手に入れよう!そんな「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」をさらに思い出深いものにしてくれるのが、「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに活動する人気アパレルブランド「OJICO(オジコ)」とコラボした限定Tシャツだ。「大井川鐵道限定半袖Tシャツ きかんしゃトーマス×大井川鐵道×OJICO 2025」(4070円)は、イベントテーマ「ALL FRIENDS IN OIGAWA」のキービジュアルをフロントからバックにかけて大胆にプリント。トーマスと仲間たちが勢ぞろいした、ここでしか手に入らないデザインとなっている。カラーバリエーションは、優しい印象の「グレージュ」、明るい気分になれる「ライトイエロー」、落ち着いた雰囲気の「チャコールグレー」の3色展開。サイズも90センチから130センチまで4サイズ用意されているので、年齢の離れた兄弟やお友達とのおそろいコーデも楽しめる。肌に優しい綿100パーセントの素材を使用し、日本製にこだわった高品質な作りも特徴。子どもが汗をかきやすい季節に向けて、着心地の良さもしっかり配慮されている。兄弟でおそろいのTシャツを着てイベントを楽しんだり、思い出の一枚として写真に収めたり。きっと心に残るイベントになるはず!こちらのコラボTシャツは、「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」のイベント会場となる大井川鐵道新金谷駅プラザロコ売店、千頭駅売店で販売中。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.