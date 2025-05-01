¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÙÆüËÜÈÇ¤ËÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¦ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¦¼êÄÍ½¨¾´¡¦¸Þ½½ÍòÎï¡¦¿¼¸«Íü²Ã¤¬»²²Ã
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¿áÂØÈÇÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏµå¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¾¯½÷¡¦¥ê¥í¤Î¡È´ñÀ×¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¾¯½÷¥ê¥í¤È»Ð¤Î¥Ê¥Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·2¿Í¤¤ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥ê¥í¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¼ã¤¹¤®¤ë¥Ê¥Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»ÐËå¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈà¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÅç¤ËÂçº®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢´õË¾¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿»ÐËå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥ÁÌò¤Ë»³»û¹¨°ì¡¢¥ê¥íÌò¤Ï±ÊÈøÍ®Çµ¡£¥ê¥í¤ò¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë°é¤Æ¤ë»Ð¡¦¥Ê¥ËÌò¤ÏME:I¤ÎMOMONA¡¢¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤Î»ÐËå¤ò¸«¼é¤ëÀÄÇ¯¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥ÉÌò¤ÏTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¢À¼Í¥¤Î¼êÄÍ½¨¾´¡¢¸Þ½½ÍòÎï¡¢¿¼¸«Íü²Ã¤é¤¬¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤òÊá¤é¤¨¤ë¤¿¤áÃÏµå¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¶ä²ÏÏ¢Ë®¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ç¡¢¡È»îºîÉÊ626¹æ¡Ê¸å¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ë¡É¤ÎÈ¯ÌÀ¼Ô¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÐÇî»ÎÌò¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡£¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬4·îÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ê¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿²¶¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇµìÎñ¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ1½µ´Ö¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ð¤ÏÇî»Î¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î»º¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¼«Ê¬¤Î¸¦µæ°Ê³°¤Ë¶½Ì£¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤º¥ê¥í¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î´Ø·¸À¤â²Ê³ØÅª¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤·¤«Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤âÎä¹ó¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤êÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¤µ¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£½Å»ë¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç¡¢»ÐËå¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦¥È¥¥¥È¥¥¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥¥¥È¥¥¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢°¦¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡×¤ÈÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¤·¤ÆÀøÆþÁÜººÃæ¤ÎCIA ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ö¥é¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹Ìò¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦£Â¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ò¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡§¿·µ¯Æ°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ôºîÉÊ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¼êÄÍ¤¬Ã´Åö¡£¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤¿¥³¥Ö¥é¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤ò°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¯ÌÌ¤Ê¿ÍÊª¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆó¿Í¤ò¿´ÇÛ¤·Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÊ¡»ã¶É°÷¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¥È¥¥¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÄ¤¤¥ê¥í¤ò°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¥Ê¥Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤»ÐËå¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã¶É¤Î¿¦°÷¡¦¥±¥³¥¢Ìò¤ò¸Þ½½Íò¤¬Ã´Åö¡£¸Þ½½Íò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤±¤É½ã¿è¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥ê¥í¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤½¤Î¥ê¥í¤ò»×¤¦»Ð¡¦¥Ê¥Ë¤Î¿´¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥³¥¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤òÊì¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¼é¤ëÌò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ä¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¿¼¸«¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç±§Ãè¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¶ä²ÏÏ¢Ë®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦µÄÄ¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¼Â¼ÌÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆóÅÙ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª»ä¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±üÄì¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Î¡¢£±¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¿áÂØÈÇÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏµå¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¾¯½÷¡¦¥ê¥í¤Î¡È´ñÀ×¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¾¯½÷¥ê¥í¤È»Ð¤Î¥Ê¥Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·2¿Í¤¤ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥ê¥í¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¼ã¤¹¤®¤ë¥Ê¥Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»ÐËå¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈà¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÅç¤ËÂçº®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢´õË¾¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿»ÐËå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¢À¼Í¥¤Î¼êÄÍ½¨¾´¡¢¸Þ½½ÍòÎï¡¢¿¼¸«Íü²Ã¤é¤¬¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤òÊá¤é¤¨¤ë¤¿¤áÃÏµå¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¶ä²ÏÏ¢Ë®¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ç¡¢¡È»îºîÉÊ626¹æ¡Ê¸å¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ë¡É¤ÎÈ¯ÌÀ¼Ô¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÐÇî»ÎÌò¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡£¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬4·îÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ê¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿²¶¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇµìÎñ¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ1½µ´Ö¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ð¤ÏÇî»Î¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î»º¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¼«Ê¬¤Î¸¦µæ°Ê³°¤Ë¶½Ì£¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤º¥ê¥í¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î´Ø·¸À¤â²Ê³ØÅª¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤·¤«Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤âÎä¹ó¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤êÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¤µ¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£½Å»ë¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç¡¢»ÐËå¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦¥È¥¥¥È¥¥¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥¥¥È¥¥¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢°¦¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡×¤ÈÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¤·¤ÆÀøÆþÁÜººÃæ¤ÎCIA ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ö¥é¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹Ìò¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦£Â¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ò¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡§¿·µ¯Æ°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ôºîÉÊ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¼êÄÍ¤¬Ã´Åö¡£¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤¿¥³¥Ö¥é¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢¥ê¥í¤È¥Ê¥Ë¤ò°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¯ÌÌ¤Ê¿ÍÊª¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆó¿Í¤ò¿´ÇÛ¤·Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÊ¡»ã¶É°÷¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¥È¥¥¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÄ¤¤¥ê¥í¤ò°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¥Ê¥Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤»ÐËå¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã¶É¤Î¿¦°÷¡¦¥±¥³¥¢Ìò¤ò¸Þ½½Íò¤¬Ã´Åö¡£¸Þ½½Íò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤±¤É½ã¿è¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥ê¥í¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤½¤Î¥ê¥í¤ò»×¤¦»Ð¡¦¥Ê¥Ë¤Î¿´¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥³¥¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤òÊì¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¼é¤ëÌò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ä¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¿¼¸«¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç±§Ãè¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¶ä²ÏÏ¢Ë®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦µÄÄ¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¼Â¼ÌÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆóÅÙ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª»ä¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±üÄì¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Î¡¢£±¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£