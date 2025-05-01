¶ÌÀîÅ°»á¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îº£µ¨¡ÈËÜÎÝÂÇ¿ô¡É¤Ë¤´Ëþ±Ù¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ç¤¹¤Í¡× ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«»î»»
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Îº£µ¨ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ë½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Î£·¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÂè£±¹æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£±Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨£¹¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¤ÈÂÇÅÀ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬£·ËÜ¤ÈÆ±¤¸¡£ÅðÎÝ¤ÏºòÇ¯£µ¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß£¹¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÅðÎÝ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡££µ£°¡ÊÅðÎÝ¡Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¤é¤«¤éÅú¤¨¤ò³ä¤ê½Ð¤·Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¸¼ê¤òÃÏÌÌ¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÀî»á¤â¡Ö¥¯¥»¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡££µ£¸ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ÃÊ³¬¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤«¤éº£´ü¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò»»½Ð¤·¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡££µ£¸ËÜ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì»þ´ü¤è¤ê¤Ï¥Ú¡¼¥¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È´î¤ó¤À¡£