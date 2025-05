最大21kWhの大容量！エクソル　ハイブリッド蓄電システム「4.95-7-N-XSOL」

エクソルでは、太陽光発電と合わせて使用するハイブリッド蓄電システムの新機種「4.95-7-N-XSOL」他2機種を、2025年4月に発売しました。

エクソル「4.95-7-N-XSOL」他2機種

最大21kWhの大容量住宅はもちろん、産業向け用途にも対応可能なラインアップとなっています。

さらに、IP66取得による高い耐久性、安全性を確保する3段階設計、省施工を実現するケーブルレス接続など、設置・運用面でも優れた特長を備えています。

1.製品の開発及び発売の背景と狙い

【住宅蓄電池売上前年比135%、多様化するニーズに応える新型をラインアップ】

近年、災害時など万が一の停電が発生した際への備えや、電気代の値上がりに対応するために、太陽光発電と合わせて蓄電池を設置される方が増えています。

実際に、同社でも今期上半期の住宅向け蓄電池の売上件数が前年比135%と、年々増加し続けています。

住宅向け蓄電池の需要が増加する中で、組み合わせて使用される機器の構成や家族構成など利用シーンやユーザーの特性も多様化しています。

このような状況で、各家庭の電気の使用状況や設置する太陽光発電システムの容量に合わせて、より最適な提案を実現するために、新製品3機種を発売しました。

同社従来製品よりも蓄電容量が大きいラインアップとなっているため、住宅はもちろん、産業用(法人向け)としても活用することができます。

2.製品のメリット

【風雨・塩害・寒冷地に強い、国際基準+実証テストで裏付ける安心の耐久性】

電気機器の筐体にほこりや水が入らないように、どれだけしっかり守られているかを表す国際基準であるIP等級で「IP66」を取得、砂ぼこりなどの侵入を防ぎ、台風レベルの強い雨風でもしっかり守ります。

さらに、筐体を水深40cmに72時間浸すテストを実施し、この試験をクリアしました。

また、塩害地域※や寒冷地のような過酷な環境にも設置することができ、もしもの台風で停電した場合でも安全に動作するので、蓄えた電気を安心して使用できます。

※海水または波飛沫が直接、製品に掛からない場所

【守る。止める。消す。3つの仕組みで安全性を確保】

蓄電池内には充放電の中枢となる電池セルが配置され、故障したり異常が起きたりしないように、湿気や熱から守るための、温度を調整するシステムを搭載しています。

また、外からの影響や内部の故障などが原因で電池パックの温度が上がった場合には、酸素を排出して酸素濃度を下げることで、燃焼が起きるのを止める仕組みになっています。

万が一火災が起きた場合でも、電池パックごとに設置された「消火モジュール」が自動で作動し、消火剤を噴き出して火災を鎮火します。

故障や異常の発生を未然に防ぎ、何らかの要因で故障や異常が発生してしまった場合には燃焼にまで発展させず、万が一火災が発生した場合にも拡大を防ぐ、という3段階で安全性を確保する機能を備えています。

【ケーブルレス接続で施工時間を大幅に短縮、後から増設も簡単に】

蓄電池制御ユニット(BCU)と電池パックを接続する際には通信ケーブルや電力ケーブルが不要なケーブルレス設計となっています。

これにより、同社従来製品と比べて施工時間が大幅に短縮されます。

また、太陽光発電システムとハイブリッドパワーコンディショナを設置した後から、蓄電池システムを追加設置できます。

蓄電池システムの容量も後からの増設が可能で、最大21kWhまで増やすことができます。

ケーブルレス接続で施工時間を大幅に短縮

3.製品仕様

4.95-7-N-XSOL

型式 :4.95-7-N-XSOL

定格蓄電容量 :7kWh

使用可能蓄電容量 :6.9kWh

定格入出力電圧 :450V

最大入出力電圧 :560V

外形寸法(W×D×H):510×255×590mm

PV充電時間 :約2時間※1

AC充電時間 :約2時間(3.5kW充電時)※2

質量 :80kg

4.95-14-N-XSOL

型式 :4.95-14-N-XSOL

定格蓄電容量 :14kWh

使用可能蓄電容量 :13.8kWh

定格入出力電圧 :450V

最大入出力電圧 :560V

PV充電時間 :約2時間※1

AC充電時間 :約2.8時間(4.95kW充電時)※2

外形寸法(W×D×H):510×255×870mm

質量 :148kg

4.95-21-N-XSOL

型式 :4.95-21-N-XSOL

定格蓄電容量 :21kWh

使用可能蓄電容量 :20.7kWh

定格入出力電圧 :450V

最大入出力電圧 :560V

PV充電時間 :約2時間※1

AC充電時間 :約4.2時間(4.95kW充電時)※2

外形寸法(W×D×H):510×255×1230mm

質量 :216kg

※1 最短時間であり、太陽電池容量・天候・消費電力により変動があります。

※2 ハイブリッドパワーコンディショナ 4.95K-LB0-NH-XSOLを1台使用した時の最短時間であり、設定により変動があります。

