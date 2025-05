「はやぶさ」「こまち」など全4種類！カナレール「新幹線デザイン ヘルメットS」

カナレールは新幹線デザイン ヘルメットSを販売中です。

カナレール「新幹線デザイン ヘルメットS」

・対象年齢:2〜5歳(Sサイズ)

・デザイン:全4種(はやぶさ/こまち/かがやき/ドクターイエロー)

・規格 :SG基準適合(自転車乗車用)

・付属品(※一部EC限定):LEDライト、サンバイザー

カナレールは新幹線デザイン ヘルメットSを販売中。

公園遊びや自転車デビューが増えるこの時期に、“子どもが喜んでかぶりたくなるヘルメット”として、多くの家庭に選ばれています。

この商品は、新幹線を愛する子どもたちに向けてデザインされたヘルメットで、「はやぶさ」「こまち」「かがやき」「ドクターイエロー」の全4種を展開。

これまで対象年齢3〜8歳以上の新幹線ヘルメットを販売していましたが、今回待望のSサイズ(2〜5歳向け)が加わり、軽量でありながらSG規格適合の安心設計が特長です。

さらに、【LEDライト】【サンバイザー】といった専用アクセサリー(※EC限定)の併用で、日差しや暗がりでの安全性も強化。

“嫌がらずにかぶってくれるヘルメット”として、SNSでも注目が高まっています。

また、販路も順次拡大中です。

ヨドバシカメラ、ビックカメラ、アカチャンホンポなどの店頭展開に加え、オンライン販売はこれまでの楽天市場・Yahoo!ショッピング・JRE MALLに加えて、2025年4月30日よりAmazonでも取扱い開始。

ますます入手しやすくなりました。

後頭部に装着、LEDライト(オプション品)

日差し対策、サンバイザー(オプション品)

