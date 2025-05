第二章の初舞台はブラジル！プランクスターズ

自由奔放・悪ガキ系アイドル「プランクスターズ」は、2025年7月、新体制での再始動が決定!その幕開けのティザー映像がYouTubeにて公開しました。

プランクスターズ

自由奔放・悪ガキ系アイドル「プランクスターズ」は、2025年7月、新体制での再始動が決定!その幕開けのティザー映像がYouTubeにて公開!

新体制での初ライブは、なんとブラジル!第二章も注目の活動が盛りだくさんです。

そして、一緒に“悪ガキ”として活躍してくれる新メンバーを5月31日(土)まで募集しています!

動画URL:

(公開:4月30日(水) 19:00〜)

その新体制初お披露目は、ブラジルの大型フェスから幕を開けます。

2025年2月、惜しまれつつも解散を迎えた「プランクスターズ」。

しかし、たった5ヶ月での“電撃復活”が発表されました!

新体制の初ステージに選んだのは、なんと南米・ブラジル。

世界を股にかけるスケールで、第二章がはじまります。

◆ 伝説の軌跡、一部紹介

・アメリカ、台湾、韓国、タイ、イギリスを巡る世界ワンマンツアー開催

・47都道府県ワンマンツアーを2度制覇

・豊洲PITワンマンSOLD OUT

・Zepp東名阪ツアー、Zepp台北ワンマン成功

・日本コロムビアよりメジャーアルバムをリリースし、オリコンデイリー1位を獲得

・国外のZepp New Taipei(台湾)にてワンマンライブ開催

世界5カ国ワンマンツアー

◆ メンバー

数々の伝説を打ち立ててきた「プランクスターズ」が、さらなる高みを目指し再始動。

旧体制からは、以下の4名が続投します。

- マジ神☆カンナ(マジカミカンナ)

マジ神☆カンナ

- 愛成来来(アナルライライ)

愛成来来

- ももしきや古き軒端の忍にもなほあまりある昔なりけり(モモシキヤフルキノキバノシノブニモナヲアマリアルムカシナリケリ)

ももしきや

- キャンディ・ビビッドパラダイス(キャンディビビッドパラダイス)

キャンディ・ビビッドパラダイス

新メンバー募集

そして現在、新メンバーオーディションを5月31日まで実施!

応募は公式LINE@にて募集

次なる“悪ガキ”は、あなたかもしれません。

