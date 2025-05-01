４月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．２１ドル（－２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１９．１ドル（－１４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５３．１セント（－７４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．７５セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．７７（－５．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５８．２１ドル（－２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１９．１ドル（－１４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５３．１セント（－７４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．７５セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．７７（－５．４６）
出所：MINKABU PRESS