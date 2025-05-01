¶ÌÌÚ¹¨¡õÆóµÜÏÂÌé¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡ÙºÇ¿·ºî¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Î·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE ¤×¤·¤å¤Û¤Ã¤Ú¥À¥ó¥·¥ó¥°PARTY¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜºî¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¶ÌÌÚ¹¨¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ò±þ±ç¡ª¡¡¶ÌÌÚ¹¨¡õÆóµÜÏÂÌé¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì±Êü½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ0ºÐ¡Á2ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µ·î¡Á¶âÍË7»þ30Ê¬¡Ë¤Î±Ç²èÂè2ÃÆ¡£
¡¡Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡×¤ÎÁêËÀ¤Ç¡È¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤»¤¤¡É¤Î¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×¤ÎÀ¼¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃ´Åö¤·¤¿¶ÌÌÚ¹¨¤È¡¢º£ºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÈÍÛµ¤¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¡Ö¤Ñ¤ë¤Æ¤£¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤ÎÅý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÈÓÅÄ²ÂÆà»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡£¶ÌÌÚ¤ÈÆóµÜ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×Ìò¤Ç¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE¡Ù¤ËºÆ½Ð±é¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿ºÝ¡¢¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ø¤Ë¤å¤¦¡Ù¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆóµÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤óÌÜÀþ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ°ºî±Ç²è¤Ç¡Ø¤Ë¤å¤¦¡Ù¤Î¥ï¥ó¥ï¡¼¥É¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÌÌÚ¤¯¤ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥ï¥ó¥ï¡¼¥É¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢º£ºî¤Ç6ÅÙÌÜ¡£¤ª¸ß¤¤¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀ¼¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÆÃ¤ËÆóµÜ¤Ï¡¢¡Öµ¤¿´ÃÎ¤ì¤ë¶ÌÌÚ¤¯¤ó¤¬¶¦±é¼Ô¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢ËÜ²»¤â¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢0ºÐ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¡È±Ç²è´Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¾ÈÌÀ¤È²»ÎÌ¤Ç¤Î¾å±Ç¡¢¢¤ª¤Ï¤Ê¤·¥Ñ¡¼¥È¤Ï40Ê¬¡ÊºÇ¸å¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¥¿¥¤¥à¤¢¤ê¡Ë¡¢£µã¤¤¤¿¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤âÆóµÜ¤â¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ÏËÜÍè¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¡£µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤È»×¤¤½Ð¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE ¤×¤·¤å¤Û¤Ã¤Ú¥À¥ó¥·¥ó¥°PARTY¡Ù¤Ï¡¢5·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ò±þ±ç¡ª¡¡¶ÌÌÚ¹¨¡õÆóµÜÏÂÌé¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì±Êü½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ0ºÐ¡Á2ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µ·î¡Á¶âÍË7»þ30Ê¬¡Ë¤Î±Ç²èÂè2ÃÆ¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×Ìò¤Ç¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE¡Ù¤ËºÆ½Ð±é¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿ºÝ¡¢¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ø¤Ë¤å¤¦¡Ù¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆóµÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤óÌÜÀþ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ°ºî±Ç²è¤Ç¡Ø¤Ë¤å¤¦¡Ù¤Î¥ï¥ó¥ï¡¼¥É¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÌÌÚ¤¯¤ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥ï¥ó¥ï¡¼¥É¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢º£ºî¤Ç6ÅÙÌÜ¡£¤ª¸ß¤¤¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀ¼¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÆÃ¤ËÆóµÜ¤Ï¡¢¡Öµ¤¿´ÃÎ¤ì¤ë¶ÌÌÚ¤¯¤ó¤¬¶¦±é¼Ô¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢ËÜ²»¤â¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢0ºÐ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¡È±Ç²è´Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¾ÈÌÀ¤È²»ÎÌ¤Ç¤Î¾å±Ç¡¢¢¤ª¤Ï¤Ê¤·¥Ñ¡¼¥È¤Ï40Ê¬¡ÊºÇ¸å¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¥¿¥¤¥à¤¢¤ê¡Ë¡¢£µã¤¤¤¿¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤âÆóµÜ¤â¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ÏËÜÍè¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¡£µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤È»×¤¤½Ð¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE ¤×¤·¤å¤Û¤Ã¤Ú¥À¥ó¥·¥ó¥°PARTY¡Ù¤Ï¡¢5·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£