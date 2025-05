世界の運命を変える「ギア」を探し求める旅へ！GSE『TEVI』日本語パッケージ版

GSEは、台湾のゲームデベロッパーCreSpiritが開発したメトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム『TEVI』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で2025年7月17日に発売し、2025年4月30日より予約受付を開始。

GSE『TEVI』日本語パッケージ版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2025年7月17日

■価格 :4,982円(税込5,480円)

■ジャンル :メトロイドヴァニア2Dアクションアドベンチャー

■プレイ人数 :1人(オフライン)

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :CreSpirit

■CERO :未定

GSEは、台湾のゲームデベロッパーCreSpiritが開発したメトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム『TEVI』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で2025年7月17日に発売し、2025年4月30日より予約受付を開始しました。

プレイヤーは、ピクセルアートのビジュアルを駆使した横スクロールの冒険の旅に出かけ、ストーリー豊かな大陸や都市を探索し、旅の途中で仲間とともに数々のスリル満点の出来事に遭遇し、ファンタジー世界に隠された秘密を解き明かしていくことになります!

今回は予約特典内容を公開します。

■予約特典

予約受付期間中にNintendo Switch(TM)『TEVI』日本語パッケージ版を購入した方に、以下の予約特典をプレゼントします!

テビィ、ヴィーナ、セーブル、セリアと一緒に、おいしいワッフルを食べながら、リラックスした午後のひと時を過ごしませんか?彼らが可愛らしいウサギたちとともにあなたを待っています!開発チームの一員で、主にアート制作を担当するEin Lee氏が丁寧に描き下ろしたワッフルタイムのイラストで構成されたマウスパッドはコレクション価値も高く、絶対に見逃せません!

■ゲームの概要

広大な大陸「アズ」、ここから冒険が始まります。

この広大な大陸は神話と魔法に満ちており、魔法を操る人族、獣耳の獣人族、そして「魔械族」と呼ばれる機械生命体の3つの主要な種族が暮らしています。

プレイヤーは、ストーリーのヒロインで自称天才エンジニアの「テビィ」を操作して、広大なアズ大陸を旅しながら、謎の鍵「ギア」を発見すべく5つの主要都市を駆け巡り、さまざまな難易度のボス戦をクリアしましょう!

■ゲームの特徴

【ダイナミックなコンボシステム】

主人公のテビィは、俊敏な動きでダガーと魔法のガントレットを巧みに使いこなして多彩なコンボアタックを繰り出すことができます。

さらに、仲間のセリアとセーブルがテビィの周囲に浮遊する2つの「オービター」となって、遠隔攻撃で戦闘のサポートをしてくれます。

状況に応じて戦術を瞬時に変更し、華麗なコンボで敵を倒しましょう!

【スリリングなボスバトル】

ボスバトルでは、ボスごとにユニークな攻撃パターンが用意されています。

敵の攻撃をかわし、反撃の隙をうかがいながら、さまざまな戦略を駆使して戦わなければなりません。

難易度によっても攻撃や弾幕の密度が変化し、壊滅的な必殺技を放ってくることもあります。

連続攻撃でボスを行動不能のブレイク状態に追い込んで、限られた時間内に大ダメージを与えましょう!

【神秘的で広大なファンタジーワールド】

アズ大陸の多様な都市、地域、種族、歴史、文明に触れながら冒険し、旅の途中で数々のユニークなキャラクターと出会います。

それぞれの物語が展開し、交錯するにつれ、冒険、友情、謎、危険に満ちた物語に引き込まれていきます…。

広大なアズ大陸には、300種類以上のアイテムや装備が散らばっています。

これらのアイテムは、能力を強化したり、新たな能力を獲得したりできます。

多種多様な装備を状況に合わせて組み替えて、自分だけのプレイスタイルを構築しましょう!

【豪華声優陣】

豪華な声優たちが、『TEVI』のさまざまな魅力を持つキャラクターたちを熱演します。

より没入感のあるゲーム体験をお楽しみあれ!

■テビィ(VA:Lynn)

■セリア(CV:日笠陽子)

■セーブル(CV:藤原夏海)

■ゼマ(CV:杉田智和)

■ヴィーナ(CV:釘宮理恵)

■その他多数の声優陣が出演しています!

(C)2025 CreSpirit Int. Ltd. All rights reserved. Published by PM Studios, Inc. Physical Retail version. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

