¶ÌÌÚ¹¨¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò½é²ò¶Ø¡ª¡§¥·¥Ê¤×¤·¤å THE MOVIE

テレビ東京が民放初の試みとして0歳からの乳幼児を対象に制作し、4月にレギュラー放送6年目を迎えた人気テレビ番組「シナぷしゅ」(毎週月〜金曜あさ7時30分)の映画第2弾『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、5月16日(金)から全国公開されます。元々「シナぷしゅ」の大ファンという玉木宏と二宮和也の2人が声の特別出演をすることで大きな話題を呼んでいる今作。この度、玉木宏(にゅう役)・二宮和也(ぱるてぃ役)の2ショットインタビュー映像を初解禁!

前作に続き、主人公「ぷしゅぷしゅ」の相棒で“タオルのようせい”の「にゅう」の声を2年ぶりに担当した玉木宏と、今作で初登場となる新キャラクターの“陽気なタクシードライバー”「ぱるてぃ」の声を担当した二宮和也にインタビューしたのは、 「シナぷしゅ」の統括プロデューサー・飯田佳奈子(テレビ東京)。玉木と二宮の仲睦まじい様子を捉えた、笑顔溢れるインタビューとなりました。玉木は、「にゅう」役で『シナぷしゅ THE MOVIE』に再出演の依頼が来た際、「嬉しい気持ちでいっぱいで、2年前と同様に自分の子どもにも出演を報告し、「にゅう」が自分であることを植え付けている」と語りました。一方の二宮は、「テレビ番組の「シナぷしゅ」が赤ちゃん目線で作られていることに感動していた」と語り、「前作映画で「にゅう」のワンワードで感情を表現していた玉木くんを観て、自分もワンワードで演じるのだろうなと思っていた」と、笑顔に。二人の共演は、今作で6度目。お互い人生で一番共演していて、仕事を超えて親交が深いこともあり、一緒に声の出演ができることは、とても心強かったのだとか。特に二宮は、「気心知れる玉木くんが共演者でなかったら、もっと緊張していたかも」と、本音も。本作は、0歳を含むすべての方が安心して、“映画館デビュー”ができるように、1.赤ちゃんが安心して観られるやさしい照明と音量での上映、2.おはなしパートは40分(最後に写真撮影タイムあり)、3.泣いたって大丈夫という、3つのポイントを大切にしています。玉木も二宮も、「赤ちゃんと暮らす家庭にとって映画館は本来ハードルが高い場所である」と前置きしながらも、「この映画なら、みんな条件は同じ。泣いてもいいし、笑ってもいいし、音を出してもいい。家でテレビを見るような感覚で、親子一緒に気軽に映画館で観てほしい。赤ちゃん、そしてご家族にとっても良い体験と思い出が出来ると思う。」と、子育てを頑張っているパパやママにメッセージを寄せました。【作品概要】・タイトル:シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY・公開日:2025年5月16日(金)ユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほか ぷしゅっと全国ロードショー・声の出演:ぷしゅぷしゅ/花谷聡亮、さかなのおにいさん かわちゃん/川田一輝、ひーたんみーたん/矢内雄一郎・藤井由依(テレビ東京)他・特別出演:にゅう/玉木宏、ぱるてぃ/二宮和也・主題歌:「VIBEしゅ」MINMI・監督:清水貴栄・劇伴音楽:信澤宣明・企画・プロデュース:飯田佳奈子・推薦:開一夫教授・制作:テレビ東京・ダダビ・配給:ローソン・コピーライト:©SPMOVIE2025●本編情報:上映時間46分/2025/日本/カラー/ビスタ/5.1ch●映画公式HP●映画公式X:@synapusyu_movie●番組公式YouTubeチャンネル・Instagram・X:@synapusyu●番組公式TikTok:@synapusyu_official●特別鑑賞料金:大人も子どもも0歳から一律1,000円(税込)※0歳を含む鑑賞人数分のチケットが必要です。※各種割引併用不可となります。●入場者プレゼント:パリパリPARTYハンカチ ※小学生以下のお子さま対象・数量限定【Introduction】0歳からの映画館デビューが話題を呼び、約20万人を動員した『シナぷしゅ THE MOVIE』2年ぶり待望の最新作!「シナぷしゅ」はテレ東系6局ネットで放送中の民放初の赤ちゃん向け番組(毎週月〜金曜あさ7時30分)。脳の神経細胞と神経細胞のつなぎ目である「シナプス」が番組名の由来。赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ〜」と抜ける番組を目指し、0歳から2歳の乳幼児をターゲットに、赤ちゃん目線を大切にしながら制作されてきました。累計動員約20万人のスマッシュヒットとなった前作に続きオリジナルストーリーとなる本作は、主人公「ぷしゅぷしゅ」と相棒の「にゅう」が、新キャラクター「ぱるてぃ」と南の島での冒険を繰り広げます。番組おなじみの仲間たち、人気コーナーや歌が次々と登場するおはなしパートは、0歳から楽しめるあっという間の約40分。たくさんのお友達と感動を共有できる映画館ならではの体験は、大きくなっても心に残るかけがえのないものです。「真っ暗じゃない照明。やさしい音量。泣いても大丈夫。」なあたたかい雰囲気で赤ちゃんの“にゅうシネマたいけん”(映画館デビュー)にピッタリの作品です。【おはなし】夏と秋が“がっしゃん”した島「どんぐりアイランド」でバカンスを楽しむぷしゅぷしゅのほっぺ...どこいった!?久しぶりのバカンスに心が躍る、ぷしゅぷしゅとにゅう。「どんぐりアイランド」の空港に到着すると、にゅうそっくりの新たな仲間がアゲアゲな歓迎の音楽で盛り上げてくれました。その名も「ぱるてぃ」! ノリノリのリズムに夢中になるぷしゅぷしゅですが、そのはずみでほっぺがひとつ、どこかに飛んで行ってしまいました。落ち込むぷしゅぷしゅに寄り添うにゅう。みんなでぱるてぃ自慢のタクシーに乗って、ほっぺをさがす冒険へ出かけます。夏と秋が混ざった楽園のようなこの島には、個性的な住人がいっぱい。たいようサン、ヘアリーナ、さかなのおにいさん かわちゃん、シナ田さん...飛んで行ったほっぺを追いかけながら、たくさんの仲間と音楽に出会います。大冒険の果てに、ぷしゅぷしゅはほっぺを取り戻すことができるのでしょうか!? ほっぺを探せ! レッツ・ダンシング!