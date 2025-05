上空でも安定した通信を実現！モバイルクリエイト「IM-970」

モバイルクリエイトは、IP-Net株式会社と共同で業務用IP無線システムiMESHシリーズの航空機タイプである「IM-970」を開発しました。

モバイルクリエイトは、IP-Net株式会社と共同で業務用IP無線システムiMESHシリーズの航空機タイプである「IM-970」を開発。

今回、セントラルヘリコプターサービス株式会社を設計者として国土交通省航空局よりSTC(追加型式設計承認)を取得し、「IM-970」をヘリコプター「エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型」(※1)に搭載されていますので、発表しました。

※1 「エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型」…欧州のエアバス・ヘリコプターズ社が川崎重工業株式会社と国際共同開発した中型双発ヘリコプターで、救急医療、消防・防災、警察、報道、人員輸送、物資輸送などで活躍しています。

■「IM-970」製品概要

「IM-970」は、日本で初めて携帯電話の通信網を用いて機内の通信オンライン化を実現した装置です。

ドクターヘリとして「エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型」を使用する場合、医療用タブレットなどの機器を「IM-970」の通信を用いて上空でオンライン化することで、迅速かつ効率的な人命救助に貢献します。

また、モバイルクリエイトの動態管理システム「モバロケ」を併用することで、ヘリコプターの位置情報をリアルタイムで管理し、地上での患者の受入れ態勢を効率化することが可能です。

「エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型」(セントラルヘリコプターサービス株式会社提供)

■「IM-970」の特徴

(1)イリジウム利用可能な航空機専用モデル

「IM-970」は、NTTドコモのLTE回線とイリジウム(衛星通信)回線を併用します。

航空機外に設置したLTEアンテナとイリジウムアンテナ、GPSアンテナを利用して、上空でも安定した通信を実現。

LTE通信が不安定な場所でも、通信が一定時間途絶えると自動的にイリジウム回線に切り替えて位置情報を補完します。

※イリジウム回線はオプション機能となります。

(2)航空機のリアルタイムな位置を地上で確認

GPSアンテナから取得した航空機の位置情報を約3秒間隔で地上サーバーに送信します。

これにより、動態管理システム「モバロケ」の地図上で、航空機の位置をリアルタイムで確認できます。

(3)LTE経由でインターネット接続

LTEルーター機能を実装しているので、有線LANに機内の機器を接続(複数可)することにより、地上のインターネット環境にアクセスすることが可能です。

※機内に持ち込む機器については、ヘリコプター運航会社の指示に従っていただく必要があります。

(4)IP無線機で地上と通信が可能

「IM-970」は航空機やヘリコプターのセンターコンソールに設置し、上空ではインカムシステムと連携することで、地上のIP無線機と無線通話が可能です。

(市街地での利用には一部不通になるエリアがあります)

※無線通話はLTE回線のみで利用できます。

自動切り替え

■各社の役割

―セントラルヘリコプターサービス株式会社―

・「エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型」への機器設置、STCの設計変更に係わる航空局への申請、搭載用部品の販売

―IP-Net株式会社―

・「IM-970」「モバロケ」の販売

―モバイルクリエイト株式会社―

・「IM-970」「モバロケ」の開発・サービス提供

―川崎重工業株式会社―

・ヘリコプターの機体製造

