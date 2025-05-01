１日の主なマーケットイベント １日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・輸入物価指数

１０：３０ 豪・貿易収支

１４：００ 日・消費者態度指数

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート

※ドイツ，フランス，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，中国，香港，韓国，シンガポール，マレーシア，フィリピン，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，南アフリカ，ブラジル，トルコ，メキシコ，ロシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＴメディア<2148>，コカＢＪＨ<2579>，双日<2768>，ｄｅｌｙ<299A>，モノタロウ<3064>，協和キリン<4151>，アイカ<4206>，ブロメディア<4347>，日華化学<4463>，ニッカトー<5367>，ニチダイ<6467>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，きらぼし<7173>，ＧＭＯ－ＦＨ<7177>，東北化学<7446>，ＨＯＹＡ<7741>，三井物<8031>，住友商<8053>，日ガス<8174>，アサックス<8772>，ヤマトＨＤ<9064>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム，アムジェン，マクドナルドほか



出所：MINKABU PRESS