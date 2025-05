集めてプレゼントが貰える！楽久屋「ちばらきエリア6店舗温泉スタンプラリー」

楽久屋は、2025年4月30日(水)から8月31日(日)まで、千葉・茨城エリアで運営する6店舗で「ちばらきエリア6店舗温泉スタンプラリー」を開催!

楽久屋は、2025年4月30日(水)から8月31日(日)まで、千葉・茨城エリアで運営する6店舗で「ちばらきエリア6店舗温泉スタンプラリー」を開催中です。

同社は東京・千葉・山梨・岐阜の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」「多摩境天然温泉 森乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「南柏天然温泉 すみれ」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」の11店舗を運営しています。

また2025年4月1日より千葉・茨城エリアの「湯舞音 龍ケ崎店」「湯舞音 袖ケ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」の3店舗が新たに加わりました。

今回のイベントはそれを記念して千葉県の「澄流」「湯の郷」「すみれ」「湯舞音 袖ヶ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」と茨城県の「湯舞音 龍ヶ崎店」の6店舗を巡って入浴すると店舗数に応じてオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。

そして全店制覇して応募すると、抽選で1名様に『6店舗1年間限定プレミアムフリーパス』がプレゼントされます。

(1) 開催期間 2025年4月30日(水) 〜 8月31日(日)

※日程は前半を4月30日〜6月30日、後半を7月1日〜8月31日とし、どちらかの期間で6店舗を巡って頂きます。

(2) 参加条件 各施設にて入浴されるお客様

※参加者数上限に達し次第終了となります。

(3) スタンプ設置箇所(全6箇所)

・佐倉天然温泉 澄流(すみれ)(千葉県佐倉市染井野4-7-3)

・野天風呂 湯の郷(千葉県野田市山崎貝塚町5-2)

・南柏天然温泉 すみれ(千葉県流山市向小金1-272-8)

・湯舞音 龍ヶ崎店(茨城県龍ケ崎市中里2-1-2)

・湯舞音 袖ヶ浦店(千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-15)

・湯舞音 市原ちはら台店(千葉県市原市ちはら台南2-32-10)

(4) プレゼント内容

■2店舗達成…オリジナルロゴステッカー(全4種)

■3店舗達成…オリジナルロゴキーホルダー、またはオリジナルロゴ缶バッジ、3店舗達成抽選会応募券

■4店舗達成…オリジナルロゴ入りバスタオル

■5店舗達成…オリジナルランチトートバッグ

■全店舗制覇 …オリジナルロゴ入りTシャツ、6店舗共通招待券3枚セット、6店舗達成抽選会応募券

※各景品には限りがあります。

上限に達し次第終了となります。

オリジナルロゴ入りTシャツ

オリジナルランチトートバッグ

オリジナルロゴ入りバスタオル

(5) 抽選会プレゼント内容

■3店舗達成抽選会…6店舗共通招待券2枚セット(10名様)、またはオリジナルロゴ入りTシャツ(15名様)

■全店舗制覇抽選会 …6店舗フリーパス(1年限定、6か月限定、3か月限定)(各1名様)、またはオリジナルロゴ入りパーカー(10名様)

プレミアムフリーパス

6店舗共通招待券

オリジナルロゴ入りパーカー

(6) 参加方法

【1】澄流・湯の郷・すみれ・湯舞音 龍ヶ崎店・湯舞音 袖ヶ浦店・湯舞音 市原ちはら台店の各店フロントにて、ご希望者にスタンプカードが渡されます。

【2】各施設を巡ってお風呂に浸かってスタンプを集めて下さい。

■「ちばらきエリア6店舗」の魅力

【佐倉天然温泉 澄流(すみれ)】 千葉県佐倉市

閑静な高級住宅地である佐倉市染井野の一番奥にひっそりとたたずむ天然温泉施設です。

建物は全館木造の古民家風の佇まいで、竹林に囲まれた絶景のかけ流し天然温泉と手ぶらで楽しめる「遠野式バケツジンギスカン」が魅力です。

佐倉天然温泉澄流 露天風呂

佐倉天然温泉澄流 遠野式バケツジンギスカン

【野天風呂 湯の郷】 千葉県野田市

打たせ湯のある岩風呂や壺湯、ジェットバス、高濃度炭酸泉、曜日により自社配合のオリジナル薬湯を使用した替わり湯などバラエティに富んだ温浴施設です。

サウナではミュージックビデオを楽しみながら、外に目を向けると本物のかがり火を眺めることができる新感覚高温サウナや男女で趣向を変えたサウナ禅とBeppinサウナも魅力です。

野天風呂湯の郷 全景

野天風呂湯の郷 露天風呂

【南柏天然温泉 すみれ】 千葉県流山市

地下1,000mから汲み上げたすみれ自慢の自家源泉「南柏温泉」や全国でも珍しいファイテン社とコラボした、身体ぽかぽかお肌もしっとりすべすべになる「超軟水ファイテン炭酸泉」と爆風が襲う高温サウナ&スチームサウナが魅力の天然温泉施設です。

“新感覚温活の体験”ミュージックビデオを体感しながら“極楽高湿温”を味わう新感覚岩盤浴 (熱響の間(岩盤浴エリア))、その後にはヨーロッパから上陸したコカコーラ社の本格コスタコーヒーを楽しめます。

南柏天然温泉すみれ 自家源泉

南柏天然温泉すみれ 岩盤浴「熱響の間」

【湯舞音 龍ヶ崎店】 茨城県龍ヶ崎市

龍ヶ崎市初の天然温泉です。

全国でも珍しい天然温泉炭酸泉や豊富な種類の岩盤浴石を使用した岩盤浴と、そこで行われる湯舞音名物の熱波イベント「YUBUNEPPA!」が魅力の天然温泉施設です。

施設内にはフィットネスも併設されており、フィットネス会員は毎日お風呂に入ることができます。

湯舞音龍ヶ崎店 露天風呂

湯舞音龍ヶ崎店 岩盤浴「炎夏」

【湯舞音 袖ヶ浦店】 千葉県袖ケ浦市

東京湾アクアラインと木更津アウトレットから車で8分。

袖ヶ浦駅から徒歩5分。

天然温泉や高濃度炭酸泉はもちろんのこと、コミックやスマートフォンを楽しみながら利用いただける岩盤浴やセルフロウリュ岩盤浴、そして名物の熱波イベント「YUBUNEPPA!」が魅力の天然温泉施設です。

お買い物や房総半島観光の後には、4,500冊の漫画を備えたゆとりのある休憩スペースでゆっくりとお寛ぎいただけます。

湯舞音袖ヶ浦店 露天風呂

湯舞音袖ヶ浦店 休憩スペース

【湯舞音 市原ちはら台店】千葉県市原市

保湿効果が期待できる自慢の天然温泉を含む5種のお風呂が魅力の施設です。

替わり湯は定期的に薬湯やハーブを入れ替えており、様々な香りや効能を楽しむことができます。

サウナはオートロウリュ機能付きの高温サウナと、露天にあるセルフロウリュ可能なキューブサウナの二種を完備。

熱波師によるアウフグースにも力を入れている施設です。

湯舞音市原ちはら台店 露天風呂

湯舞音市原ちはら台店 アウフグース

参加施設概要

【佐倉天然温泉 澄流(すみれ)】

営業時間:7:00〜24:00

所在地 :千葉県佐倉市染井野4-7-3

電話番号:043-497-2625

【野天風呂 湯の郷】

営業時間:9:00〜24:30

所在地 :千葉県野田市山崎貝塚町5-2

電話番号:04-7121-4126

【南柏天然温泉 すみれ】

営業時間:7:00〜24:00

所在地 :千葉県流山市向小金1-272-8

電話番号:04-7197-5226

【湯舞音 龍ヶ崎店】

営業時間:9:00〜24:00

所在地 :茨城県龍ケ崎市中里2-1-2

電話番号:0297-63-5594

【湯舞音 袖ヶ浦店】

営業時間:9:00〜24:00

所在地 :千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-15

電話番号:0438-38-6168

【湯舞音 市原ちはら台店】

営業時間:9:00〜24:00

所在地 :千葉県市原市ちはら台南2-32-10

電話番号:0436-63-3273

