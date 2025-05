トルクヒンジなどの機構部品の簡単選定を行う！スガツネ工業「選定ツール さスガくん」

スガツネ工業は、WEB上で条件に合う製品の選定やシミュレーションができる「選定ツール さスガくん」を2025年4月にリニューアルしました。

スガツネ工業は、WEB上で条件に合う製品の選定やシミュレーションができる「選定ツール さスガくん」を2025年4月にリニューアル。

特別な会員登録は不要で、どなたでも無料で利用できます。

【新機能】

「取付条件から探す」

お客様が入力した蓋の条件からモーメントを計算し、使用できる製品を提案してもらえます。

フリーストップモーション、ソフトモーション、アシストモーション製品を横断した選定も可能です。

「品番から判定」

全ての品番が想定の使用状況で使えるか、判断できるようになりました。

また、使用できないと判断された場合、なぜ使えないのか、理由が分かるようになりました。

「選定結果をURLでシェア可能」

メールで関係者にスムーズに共有できます。

グラフシミュレーション

判定結果と使用不可理由

【引き続き使える便利な従来機能】

選定対象の内容をPDFで保存可能です。

その他、モーメントや操作力も自動で計算し、開き角度による変化をグラフでシミュレーションできます。

