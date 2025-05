本田仁美がキュートな魅力でファンを虜にした。

【写真】本田仁美、胸元ゆるめトップスで“意外なボリューム感”

本田仁美は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、黄緑のワンピースにバンダナを合わせた本田仁美の姿が収められている。透明感あふれる肌と非現実的なビジュアルが目を引く。何よりも、カメラに微笑む姿やバンダナの紐を噛む“あざとかわいい”姿が見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「おとぎ話から出てきたみたい」「緑の妖精だ」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「これはずるい」といったコメントが寄せられている。

(写真=本田仁美Instagram)

なお、本田仁美が所属する SAY MY NAMEは、4月28日に豊洲PITで初の日本ファンミーティング「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN Hello My LOVvmE」を開催した。