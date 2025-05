SKE48が30日、都内で開催された「UP-T新CM発表会見」に参加し、新CMを紹介した。登壇したのは伊藤虹々美、熊崎晴香、坂本真凛、野村実代、伊藤実希、井上瑠夏、菅原茉椰、浅井裕華、大村杏、河村優愛、森本くるみ。ほかの48グループやラフ×ラフ、ひろゆき、すもっぴと共に、総勢45名がステージを彩った。 新CMは全6本で、5月1日から全国で放映開始。SKE48は『SKE48 UP-Tダンス』篇で、振

ログインして続きを読む

The post SKE48、「訛りが原因で“アップティー”が揃わない」にひろゆきがツッコミ「英語なのに!?」 first appeared on GirlsNews.